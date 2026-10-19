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Ticino Cup, weekend da incorniciare per il CPM: quattro titoli ticinesi e un triplo Axel a un passo dalla storia

Grandi gioie raccolte nel weekend appena trascorso
Ticino Cup, weekend da incorniciare per il CPM: quattro titoli ticinesi e un triplo Axel a un passo dalla storia
Ticino Cup
Fonte RED
elaborata da Redazione
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Ticino Cup, weekend da incorniciare per il CPM: quattro titoli ticinesi e un triplo Axel a un passo dalla storia
Grandi gioie raccolte nel weekend appena trascorso
SPORT: Risultati e classifiche

BELLINZONA - Tre giorni sul ghiaccio del Centro Sportivo di Bellinzona, dal 16 al 18 ottobre, e un bilancio che il Club Pattinaggio Monteceneri difficilmente dimenticherà. Alla Ticino Cup 2026, tappa della Swiss Cup, il CPM ha schierato venti atleti in dieci categorie e ha raccolto tre vittorie, un secondo posto, un terzo posto e una serie di piazzamenti che raccontano un movimento in piena crescita, dalla base fino all'élite. A tutto questo si aggiungono quattro titoli ticinesi e la Challenge Cup della manifestazione.

Elena Martinenghi, il coraggio del triplo Axel
La copertina è tutta per Elena Martinenghi, che al primo anno nella categoria Junior Women si prende la vittoria con 125,24 punti e firma un nuovo primato personale nel programma corto 55,19 punti. Il capolavoro, infatti, arriva venerdì nel programma corto. Esecuzione pulita, nessuna deduzione, una combinazione triplo toeloop-triplo toeloop premiata da tutti i giudici e tutte le trottole e la sequenza di passi al livello massimo (4). Ne esce un vantaggio di oltre quattordici punti sulla seconda.

Sabato, nel libero, Elena sceglie di non amministrare. Apre il programma con il triplo Axel, il salto con tre giri e mezzo di rotazione che resta tra gli elementi più rari e temuti del pattinaggio femminile. La rotazione è quasi completa: il pannello tecnico lo riconosce come triplo Axel, segnalandolo come leggermente sotto-ruotato, e solo la caduta in uscita le nega l'atterraggio. Un passo, letteralmente, dalla storia. Il libero si chiude con 70,05 punti, secondo punteggio di giornata, ma il margine costruito nel corto regge: vittoria per 46 centesimi su Leonora Krueger (Eislaufclub Solothurn) e primo posto in classifica generale.

Un risultato che conferma la qualità del lavoro di Elena, già bronzo ai Campionati svizzeri U16 e oro a Graz la scorsa stagione, e del suo fantastico team. La direzione è chiara: il triplo Axel non è più un sogno, è un cantiere aperto.

Livio Zanotti, biglietto per i Campionati svizzeri

L'altra grande notizia porta il nome di Livio Zanotti. Nella categoria Breitensport II Boys totalizza 46,74 punti, supera il test e con esso si guadagna l'accesso alla categoria SIS e ai Campionati svizzeri: un traguardo che premia mesi di lavoro costante e che apre una nuova fase del suo percorso agonistico.

Quattro titoli ticinesi e la Challenge Cup

La Ticino Cup assegnava contestualmente anche i titoli cantonali e il CPM ne porta a casa quattro. Silouh Reuille è campionessa ticinese U12, Léon Stutz campione ticinese U14, Caly Iannantuoni campionessa ticinese U16 ed Elena Martinenghi campionessa ticinese Junior. Nella classifica cantonale U14 femminile Kira Fallscheer conquista il terzo rango. A coronare il weekend arriva la Challenge Cup della manifestazione, assegnata a Elena Martinenghi.

Podi e conferme nelle categorie nazionali

Negli Advanced Novice U16 Girls Caly Iannantuoni è d'argento con 94,54 punti, seconda sia nel corto sia nel libero alle spalle della sola Lara Yalcin. Incredibile la progressione tecnica di Caly, che in dodici mesi è riuscita a eseguire tutti i salti tripli e che in gara ne ha presentati con successo tre diversi. Nella stessa categoria Manuela Rezzonico chiude settima (79,18) con un'ottima prestazione, quinta dopo il corto, in un campo di tredici atlete.

Tra i Juvenile U14 Boys Léon Stutz sale sul terzo gradino del podio con 68,84 punti, difendendo nel libero la posizione conquistata nel programma corto. Negli Young Novice U12 Girls Silouh Reuille sfiora il podio: seconda dopo il corto, chiude quarta con 76,94 punti a poco più di un punto dal bronzo. La giovanissima atleta, appena 10 anni, completa con successo il fatidico doppio Axel. Camilla Sanguineti è quindicesima (58,88) con una bella rimonta nel libero, dodicesimo punteggio di segmento dopo il diciottesimo del corto.

Nella categoria più affollata, i Juvenile U14 Girls con venti atlete classificate, Kira Fallscheer è undicesima (76,50), Emma Sofia Guerra Arzuaga quindicesima (64,50) e Jolanda Paternoster diciassettesima (60,52).

La base che cresce

Domenica è stata la giornata delle categorie promozionali e anche qui il CPM ha lasciato il segno. Chiara Bortone vince i Basic Novice Girls (senza test SIS) con 15,68 punti. Nei Basic Novice Girls Ella Sophie Steinke è quarta con 20,10 punti, ad appena quattro centesimi dal podio. Nel Breitensport I Girls, gruppo B, Ludovica Jelmini e Leila Mu chiudono appaiate in sesta e settima posizione (27,02 e 26,54) su quattordici classificate. Nel gruppo A, sedici atlete al via, Giada Angelucci è dodicesima (22,46) e Gaia Allone quattordicesima (21,15).

Un club, un metodo

Tre vittorie, cinque podi, quattro titoli ticinesi, la Challenge Cup, un triplo Axel tentato in gara e un nuovo accesso ai Campionati svizzeri: la Ticino Cup restituisce la fotografia di un club che lavora su tutta la filiera, dai più piccoli alle atlete di interesse nazionale. Per il Club Pattinaggio Monteceneri la stagione è appena cominciata e il messaggio è chiaro: il Ticino del pattinaggio ha qualcosa da dire. Un ringraziamento speciale va alla CMFG Arena di Sigirino, che offre agli allievi del CPM l'opportunità di allenarsi ogni giorno in una struttura fantastica. Risultati come quelli di Bellinzona nascono anche da lì, sul ghiaccio di casa, una sessione dopo l'altra.

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