Ticino Cup, weekend da incorniciare per il CPM: quattro titoli ticinesi e un triplo Axel a un passo dalla storia

Sabato, nel libero, Elena sceglie di non amministrare. Apre il programma con il triplo Axel, il salto con tre giri e mezzo di rotazione che resta tra gli elementi più rari e temuti del pattinaggio femminile. La rotazione è quasi completa: il pannello tecnico lo riconosce come triplo Axel, segnalandolo come leggermente sotto-ruotato, e solo la caduta in uscita le nega l'atterraggio. Un passo, letteralmente, dalla storia. Il libero si chiude con 70,05 punti, secondo punteggio di giornata, ma il margine costruito nel corto regge: vittoria per 46 centesimi su Leonora Krueger (Eislaufclub Solothurn) e primo posto in classifica generale.

Un risultato che conferma la qualità del lavoro di Elena, già bronzo ai Campionati svizzeri U16 e oro a Graz la scorsa stagione, e del suo fantastico team. La direzione è chiara: il triplo Axel non è più un sogno, è un cantiere aperto.