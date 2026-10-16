Foto? Queste non le metterete in cornice
Come ogni venerdì, la consueta mappa dei controlli della velocità per la settimana dal 19 al 25 ottobre
LUGANO - Ecco puntuale l'appuntamento con il comunicato relativo ai controlli mobili e semi-stazionari della velocità che saranno effettuati in Ticino dalla Polizia cantonale e dalle polizie comunali nel corso della prossima settimana.
Se volete scoprire dove saranno effettuati i rilevamenti dal 19 al 25 ottobre, proseguite nella lettura dell'articolo.
Controlli della velocità mobili
Distretto di Bellinzona
Polizia cantonale: Pianezzo
Polizie comunali: Bellinzona - Cadenazzo - Carasso - Giubiasco - Lumino - Preonzo - Sementina
Distretto di Blenio
Polizie comunali: - Acquarossa - Olivone
Distretto di Leventina
Polizia cantonale: Bodio
Polizie comunali: Bodio - Giornico
Distretto di Locarno
Polizia cantonale: Golino - Porto Ronco
Polizie comunali: Arcegno - Gerra Gambarogno - Locarno - Losone - Minusio - Orselina - Riazzino - Tegna - Verscio - Vogorno
Distretto di Lugano
Polizie comunali: Agno - Bioggio - Canobbio - Gravesano - Loreto - Lugano - Manno - Melide - Molino Nuovo - Sorengo
Distretto di Mendrisio
Polizia cantonale: Capolago - Riva San Vitale
Polizie comunali: Besazio - Morbio Inferiore - Salorino - San Pietro - Stabio
Distretto di Vallemaggia
Polizie comunali: Cevio - Gordevio
Controlli della velocità semi-stazionari
Ascona - Balerna - Breganzona - Malvaglia
Da questa lista, come sempre, sono esclusi i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, che devono essere utilizzati esclusivamente per contrastare infrazioni gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, la misura non si applica ai controlli sulla rete autostradale come da parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).
Si evidenzia pure che viene comunque data alla sola Polizia cantonale la facoltà di svolgere, straordinariamente, dei controlli non annunciati allo scopo di reprimere infrazioni gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada. I controlli preannunciati possono non aver luogo a causa di esigenze di servizio o problemi tecnici.