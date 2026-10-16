Cantieri che complicano la vita, il Municipio: «L’obiettivo è ridurre i disagi»

Oltre ai lavori già in corso a Besso e al sottopasso Genzana, nell'ambito del progetto StazLu, nei prossimi anni l'attenzione si concentrerà soprattutto sull'area tra la Pensilina Botta e Corso Pestalozzi. Qui sono previsti diversi interventi, tra cui la riqualifica del Piazzale ex Scuole, la realizzazione della rete tram-treno e il rinnovo delle infrastrutture sotterranee.

Una regia unica per evitare cantieri a ripetizione

Per gestire questa situazione, il Municipio punta su un coordinamento tra i diversi committenti, così da organizzare i lavori in maniera congiunta. «L’obiettivo è evitare, per quanto possibile, una successione di cantieri separati, pianificare in modo coordinato le diverse fasi operative e ridurre l’impatto complessivo su cittadini, utenti e attività economiche». Una strategia che, secondo l'Esecutivo, dovrebbe permettere di contenere tempi, costi e disagi.