Aeroporto, nessun conflitto d'interesse per Lombardi. Chiarezza su incarichi e consulenze
Il Municipio risponde alle domande sui rapporti professionali e sulle consulenze relative allo scalo di Lugano-Agno.
LUGANO - Nessun conflitto di interesse per Filippo Lombardi con la gestione dell'aeroporto di Lugano-Agno. Lo ha precisato il Municipio di Lugano rispondendo a Sara Beretta Piccoli che aveva presentato un'interrogazione per fare luce sullo scalo luganese, tra costi, consulenze e ritardi.
L’interrogazione chiedeva se il municipale Filippo Lombardi, o la Swissconsult International SA o società in cui ricopre incarichi abbiano rapporti professionali o d’affari con soggetti interessati allo sviluppo dell’aeroporto. Il Municipio ha risposto che né Lombardi né Swissconsult International SA né le società in cui ha incarichi hanno rapporti professionali o d’affari con soggetti interessati all’aeroporto o al suo sviluppo, e che non hanno mai fatturato alcuna prestazione. Fa eccezione Avilù, che è controllata dalla Città stessa. Per quanto riguarda consulenti e altri soggetti coinvolti, il Direttore generale Pedrioli ha «svolto le verifiche necessarie» e, sulla base delle informazioni raccolte, ha proposto al Municipio l’assegnazione dei mandati. La risposta non descrive però le verifiche né indica un esito formale.
Nella lunga risposta il Municipio ha pure fornito informazioni in merito al gruppo di lavoro e a quanto è stato pagato. Un gruppo formato da consulenti: la BTEE SA (Sembrancher/Ginevra), consulente generale in campo aeronautico, che ha accompagnato il gruppo nel rinnovo della concessione federale d’esercizio; la Team Legal SA (Lugano), consulente legale per prestazioni puntuali su dossier aeroportuali, in particolare di diritto amministrativo e pianificatorio; e la Wuthier & Nicora SA (Locarno), per gli approfondimenti sull’ipotesi di partenariato pubblico-privato.
Tutti incarichi diretti
Il Municipio conferma che tutti i mandati sono stati attribuiti per incarico diretto, senza concorso. Per BTEE le risoluzioni municipali del 16 novembre 2023 e del 13 febbraio 2025 motivano la scelta con la specificità della materia e con l’assenza in Ticino di professionalità con i requisiti richiesti. L’Esecutivo cita le credenziali dello studio: consulenza generale a vari aeroporti romandi ed esteri, forte presenza all’aeroporto di Ginevra, collaborazione con l’Ufficio federale dell’aviazione civile e un mandato del Consiglio di Stato vallesano per la cantonalizzazione dell’aeroporto di Sion. Il mandato a Wuthier & Nicora è stato conferito con delega municipale del 31 luglio 2025. Gli interventi di Team Legal sono stati richiesti di volta in volta, senza un mandato quadro scritto.
Le cifre
Per BTEE sono indicati 77'090.43 franchi fatturati nel 2024 sul primo mandato e 13'978.40 franchi fatturati tra 2025 e 2026 sul secondo: in totale circa 91'070 franchi (somma nostra). Per Team Legal la risposta precisa solo che una parte dell’importo, 4'792.85 franchi, riguarda prestazioni rese tra il 2020 e il 2022 e fatturate nel 2024. Non vengono forniti nella risposta il totale complessivo per questo studio né gli importi di Wuthier & Nicora; la domanda della consigliera chiedeva anche la remunerazione prevista oltre a quella già corrisposta.