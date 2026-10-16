Aeroporto, nessun conflitto d'interesse per Lombardi. Chiarezza su incarichi e consulenze

Nella lunga risposta il Municipio ha pure fornito informazioni in merito al gruppo di lavoro e a quanto è stato pagato. Un gruppo formato da consulenti: la BTEE SA (Sembrancher/Ginevra), consulente generale in campo aeronautico, che ha accompagnato il gruppo nel rinnovo della concessione federale d’esercizio; la Team Legal SA (Lugano), consulente legale per prestazioni puntuali su dossier aeroportuali, in particolare di diritto amministrativo e pianificatorio; e la Wuthier & Nicora SA (Locarno), per gli approfondimenti sull’ipotesi di partenariato pubblico-privato.

Tutti incarichi diretti

Il Municipio conferma che tutti i mandati sono stati attribuiti per incarico diretto, senza concorso. Per BTEE le risoluzioni municipali del 16 novembre 2023 e del 13 febbraio 2025 motivano la scelta con la specificità della materia e con l’assenza in Ticino di professionalità con i requisiti richiesti. L’Esecutivo cita le credenziali dello studio: consulenza generale a vari aeroporti romandi ed esteri, forte presenza all’aeroporto di Ginevra, collaborazione con l’Ufficio federale dell’aviazione civile e un mandato del Consiglio di Stato vallesano per la cantonalizzazione dell’aeroporto di Sion. Il mandato a Wuthier & Nicora è stato conferito con delega municipale del 31 luglio 2025. Gli interventi di Team Legal sono stati richiesti di volta in volta, senza un mandato quadro scritto.