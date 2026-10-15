Tentato omicidio, un arresto nel Luganese
La lite domestica è sfociata in violenza, con una donna ferita e l'intervento delle autorità.
LUGANO - Una lite in ambito domestico, una donna ferita e un arresto con l'ipotesi di tentato omicidio intenzionale. Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che il 9 ottobre è stato arrestato un 28enne cittadino rumeno residente in Romania.
L'arresto è stato effettuato dagli agenti della Polizia Città di Lugano e della Polizia cantonale in seguito a una lite domestica avvenuta in precedenza, durante la quale una donna ha riportato ferite che hanno reso necessaria una visita in ospedale. Le lesioni, precisano le autorità, non erano tali da metterne in pericolo la vita.
Le ipotesi di reato nei confronti del 28enne sono di tentato omicidio intenzionale, subordinatamente tentate lesioni gravi, subordinatamente lesioni semplici, e infrazione alla Legge federale sugli stranieri.
La carcerazione è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Veronica Lipari.