Improvvisamente tutti vogliono vedere le foto di questa campionessa del mondo
Un'apparizione da gala della campionessa del mondo australiana di rugby Jaime Chapman diventa improvvisamente virale dal nulla.
Un'apparizione da gala della campionessa del mondo australiana di rugby Jaime Chapman diventa improvvisamente virale dal nulla.
RUGBY-STAR JAIME CHAPMAN - Le immagini della giocatrice australiana di rugby Jaime Chapman sono diventate improvvisamente virali. Sebbene le riprese risalgano già al 2024, negli ultimi giorni oltre sei milioni di fan hanno cliccato su un post su X in soli due giorni – post che non è stato nemmeno pubblicato dalla stessa Chapman.
Un post pubblicato solo mercoledì con le immagini della sportiva d'élite 24enne ai «Dally M Awards» ha letteralmente spopolato. Domenica mattina, ora svizzera, gli scatti dell’australiana avevano già superato i sei milioni di visualizzazioni.
Rugby: Vecchie foto di Jaime Chapman diventano virali
Eppure l’apparizione glamour di Chapman, immortalata nelle immagini, risale già a qualche tempo fa. La cerimonia di premiazione si è infatti svolta nel 2024. Inoltre, le riprese non sono state pubblicate dalla stessa Chapman, ma tramite l’account di «GloowreyahUpdate». Tuttavia, ai suoi fan entusiasti questo non importa – celebrano la loro eroina con entusiasmo.
Anche la stessa Chapman è molto attiva sui social media. Su Instagram, la campionessa del mondo di rugby alta 1,76 metri offre regolarmente ai suoi ormai oltre 380’000 follower scorci della sua vita privata. Lì, il talento fuori dal comune si mostra non solo con la maglia dei Tweed Heads Seagulls, ma presenta anche redditizi accordi nel mondo della moda. Come content creator molto richiesta, si assicura partner pubblicitari di primo piano.
Il focus deve restare sullo sport
Tuttavia, per Chapman il centro dell’attenzione deve continuare a essere lo sport. Il suo debutto con le Jillaroos, come viene chiamata la nazionale australiana di rugby, è avvenuto nel novembre 2022. Contro la Francia, Chappo – questo il suo soprannome – ha segnato subito tre mete impressionanti e ha poi vinto il titolo mondiale con la sua squadra.
Ora per Chapman e compagne è il momento di difendere il titolo: il torneo in Australia, Nuova Zelanda e Papua Nuova Guinea inizierà il 16 ottobre con la partita contro Samoa. La finale si terrà il 15 novembre a Brisbane.