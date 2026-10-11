Como e Roma non si fanno male

I lariani, reduci dalla sconfitta a Frosinone prima della pausa, e a secco di gol da due incontri, non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, dopo l'espulsione diretta di Malen al 53'. Fra le occasioni più ghiotte, c'è da menzionare il palo colpito nel primo tempo dal giallorosso Pellegrini. I padroni di casa, invece, hanno sfiorato la rete in un paio di occasioni con Nico Paz.

In attesa delle altre partite della giornata, la squadra di Fabregas occupa il sesto posto con 11 punti, mentre gli uomini di Gasperini restano secondi, a 2 lunghezze dalla capolista Inter.