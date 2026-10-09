Intercettati 82 chili di carne e quasi 500 bottiglie di vino

Alle persone coinvolte è stata offerta la possibilità di regolarizzare la situazione attraverso lo sdoganamento, ma hanno preferito rientrare in territorio estero, come previsto dalle prescrizioni. Gli agenti hanno comunque inflitto loro una multa per omessa dichiarazione. Poche ore dopo, però, lo stesso veicolo è stato nuovamente fermato all’interno del territorio svizzero. Questa volta agli occupanti è stata inflitta una seconda multa ed è stato richiesto lo sdoganamento della carne, poiché si trovavano già su suolo elvetico.

A Stabio

Il secondo caso si è verificato il 7 ottobre a Stabio: durante un controllo stradale, gli agenti dell’UDSC hanno fermato un furgone con targhe svizzere, guidato da un cittadino elvetico di ritorno dall’Italia. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti 86 cartoni contenenti complessivamente 492 bottiglie di vino, anch’esse non dichiarate al momento del rientro in Svizzera. L’uomo ha spiegato che il vino era stato acquistato in Italia e che era destinato a una festa privata nella Svizzera interna, dove risiede. Anche in questo caso, le autorità hanno proceduto con la multa per omessa dichiarazione e con lo sdoganamento della merce.