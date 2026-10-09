L'auto "con la spina", in Ticino, fa sempre fatica

L'incremento medio del comparto vetture sintetizza evoluzioni settoriali assai disparate: in contrazione sono risultati i veicoli diesel (-7% a 1800) e quelli a benzina (-3% a 10'000), arretra pure l'ibrido plug-in (-10% a 2300) - tenendo conto che l'ibrido normale viene incluso nei dati sui motori termici - mentre in forte crescita appare l'elettrico (+52% a 7800).

Limitandosi alle auto dette "con la spina", l'elettrico ha una quota di mercato (si parla sempre di auto nuove) del 36%, l'ibrido plug-in dell'11%. Il Ticino presenta a questo proposito valori rispettivamente del 22% e del 10% e si pone quasi in fondo alla classifica nazionale in materia di elettrificazione del parco veicoli (ancora più sotto è solo Uri), mentre i Grigioni, con 36% e 19%, sono al settimo rango.