Ciascuno dei tre lotti è stato aggiudicato rispettivamente alla Fastned Switzerland SA con sede a Zugo, alla Obornes SA con sede ad Aix-en-Provence (Francia) e alla Milence B.V. con sede ad Amsterdam. Secondo l'USTRA, i dossier di queste aziende hanno ottenuto la valutazione migliore, in particolare per quanto riguarda la qualità della costruzione e l'efficienza energetica.

Le società hanno due anni di tempo per pianificare i progetti e ottenere i permessi di costruzione. Sono responsabili del finanziamento, della costruzione e della gestione delle stazioni di ricarica. Le prime stazioni di ricarica dovrebbero entrare in funzione nel 2030. Entro il 2035 dovrebbero essere disponibili 82 punti di ricarica lungo le strade nazionali.