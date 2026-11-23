E-tir, assegnati i lotti per le stazioni di ricarica veloce
Le società hanno due anni di tempo per pianificare i progetti e ottenere i permessi di costruzione
BELLINZONA - Tre aziende dovranno realizzare e gestire stazioni di ricarica rapida per camion elettrici lungo le strade nazionali. La Confederazione ha assegnato tre lotti, ciascuno comprendente circa dieci stazioni.
Le stazioni di ricarica rapida saranno realizzate nelle aree di sosta esistenti e nei centri di controllo del traffico pesante, indica una nota odierna dell'Ufficio federale delle strade (USTRA). Nel Ticino e nei Grigioni sono previste stazioni a San Vittore/Campagnola (GR), San Bernardino Sud, Lavorgo Nord e Lavorgo Sud, Moleno Nord e Moleno Sud, Stalvedro.
Ciascuno dei tre lotti è stato aggiudicato rispettivamente alla Fastned Switzerland SA con sede a Zugo, alla Obornes SA con sede ad Aix-en-Provence (Francia) e alla Milence B.V. con sede ad Amsterdam. Secondo l'USTRA, i dossier di queste aziende hanno ottenuto la valutazione migliore, in particolare per quanto riguarda la qualità della costruzione e l'efficienza energetica.
Le società hanno due anni di tempo per pianificare i progetti e ottenere i permessi di costruzione. Sono responsabili del finanziamento, della costruzione e della gestione delle stazioni di ricarica. Le prime stazioni di ricarica dovrebbero entrare in funzione nel 2030. Entro il 2035 dovrebbero essere disponibili 82 punti di ricarica lungo le strade nazionali.
Il progetto rientra negli sforzi volti a promuovere la decarbonizzazione dei trasporti, ha precisato l'USTRA. Inoltre, è in linea con la Strategia energetica 2050 della Confederazione.