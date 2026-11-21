«Sapevamo di avere davanti una squadra che per tre anni ha disputato il barrage e che quindi lotta tantissimo - ha spiegato Mattia Croci-Torti - Contro di loro, nelle ultime dieci partite, abbiamo vinto solo quattro volte. Era chiaro che, dopo la sconfitta di San Gallo e le due settimane di pausa, sarebbe stata una partita problematica. Ero sicuro che l’avremmo vinta soltanto negli ultimi minuti. Avevo queste sensazioni e negli ultimi giorni ho parlato chiaro con i miei giocatori. È importante avere una rosa competitiva. Chi era in panchina doveva entrare con il sorriso e i cinque cambi hanno dato la giusta energia alla squadra. Questo è il mix vincente. Lasciatemi dire che sono contento di come abbiamo giocato. Siamo mancati soltanto nell’ultimo guizzo. È un campionato duro ed è stato difficile stanarli. Anche dopo la rete subita siamo rimasti tranquilli e questo è stato un bel segnale. Rigore dopo pochi minuti? Per essere stata la sua seconda partita in Super League, l'arbitro ha avuto personalità. Lo conosco bene, ha fatto spesso il quarto uomo. Ha fischiato bene. Faccio però fatica a spiegarmi la differenza tra il rigore concesso contro Zanotti a Thun e quello di stasera. Non capisco l’uniformità che dovrebbe avere il VAR. Qualcuno me lo deve spiegare. Tutti allo stadio, sullo schermo gigante, lo hanno visto. Steffen recuperato al 100 percento? È un giocatore importantissimo, leader e competitivo. Abbiamo tante partite da giocare, quindi ho dovuto cambiarlo. Moncada? Penso che sia importante per noi e tutti vogliamo vincere insieme. Nei piani della società mi è stato detto che a gennaio non verrà venduto. Penso che il ragazzo abbia ancora bisogno di tempo per migliorare. Non ha ancora espresso tutto il suo potenziale e deve migliorare su tantissimi aspetti».

«Peccato, potevamo portare a casa un punto. Se poi penso che la seconda rete l’abbiamo subita su una loro ripartenza, fa male - ha invece raccontato Olaf Janssen - Chiaro, nei primi 20 minuti abbiamo rischiato un paio di volte di incassare una rete, ma poi, piano piano, siamo migliorati. La difesa ha retto bene. Penso però che, alla fine, abbiano vinto meritatamente e li ringrazio per i complimenti che abbiamo ricevuto. La rete subita è stata sfortunata, ma non abbiamo mollato e sono contento di come abbiamo reagito e segnato il pareggio. Potevamo anche trovare la seconda rete. Quello che ho visto mi ha fatto piacere: possiamo guardare al futuro con il sorriso. Ho parlato alla squadra subito dopo la partita e ho fatto i complimenti a tutti. Abbiamo messo in difficoltà la prima in classifica e questo non è poco. Siamo sulla strada giusta. Complimenti al Lugano per lo stadio e per la squadra che riesce a mettere in campo. Ottimo lavoro da parte di tutta la società e del loro allenatore, che sta facendo un grandissimo lavoro».