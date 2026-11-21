Antonelli penalizzato, Verstappen in pole a Las Vegas
Cinque posizioni di penalità per Antonelli. Ferrari fuori in Q2.
Cinque posizioni di penalità per Antonelli. Ferrari fuori in Q2.
LAS VEGAS - Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio di Las Vegas, 21esima prova della stagione. L'olandese ha ottenuto il secondo miglior tempo nelle qualifiche, ma scatterà davanti a tutti approfittando della penalizzazione inflitta a Kimi Antonelli.
Il pilota italiano della Mercedes è stato infatti il più veloce, ma dovrà partire dalla sesta posizione dopo aver ricevuto una penalità di cinque posti in griglia per la sostituzione del motore. Verstappen ha preceduto i britannici George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren). «Abbiamo fatto una sessione di qualifiche solida. Essere in prima fila è davvero fantastico. È stato difficile con questa temperatura di pista così fredda e abbiamo eseguito bene le cose», ha dichiarato il quattro volte campione del mondo pilota della Red Bull.
In quarta posizione, sulla griglia di partenza, si schiererà il francese Isack Hadjar, mentre la terza fila sarà composta da Arvid Lindblad e, appunto, Antonelli.
Le due Ferrari eliminate
La grande sorpresa delle qualifiche è arrivata dalla Ferrari. Per la prima volta in stagione, entrambe le monoposto della Scuderia sono state eliminate già in Q2. Charles Leclerc ha chiuso con l'undicesimo tempo, immediatamente davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton.