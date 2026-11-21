Il pilota italiano della Mercedes è stato infatti il più veloce, ma dovrà partire dalla sesta posizione dopo aver ricevuto una penalità di cinque posti in griglia per la sostituzione del motore. Verstappen ha preceduto i britannici George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren). «Abbiamo fatto una sessione di qualifiche solida. Essere in prima fila è davvero fantastico. È stato difficile con questa temperatura di pista così fredda e abbiamo eseguito bene le cose», ha dichiarato il quattro volte campione del mondo pilota della Red Bull.