«Ho un cancro. Dovrò essere operato»
Jimmy Connors ha rivelato di soffrire di un tumore all’orecchio.
WASHINGTON - La leggenda del tennis americano Jimmy Connors ha rivelato di essere affetto da un cancro all'orecchio. L'ex numero uno mondiale, oggi 74enne, ha parlato della malattia durante un podcast realizzato insieme al figlio Brett.
«Ho avuto un cancro all'orecchio», ha dichiarato Connors, mostrando l'orecchio sinistro fasciato. L'ex campione ha spiegato che le cure stanno procedendo bene, ma che dovrà comunque sottoporsi a un intervento chirurgico la prossima settimana. Non ha tuttavia precisato di quale tipo di tumore si tratti.
Nel corso della conversazione, Connors ha anche colto l'occasione per sottolineare l'importanza della protezione solare, richiamando l'attenzione sulla necessità di proteggersi dai raggi del sole.
Considerato uno dei più grandi tennisti della storia, Connors ha conquistato otto titoli del Grande Slam e ha occupato la prima posizione della classifica mondiale per complessive 268 settimane.
Con 109 titoli vinti nel circuito professionistico, l'americano detiene ancora il record assoluto di successi, davanti al nostro Roger Federer, fermatosi a 103, e al serbo Novak Djokovic, che ne conta 102.