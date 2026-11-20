Formula 1, rivoluzione in vista: i motori V8 potrebbero tornare nel 2030
«Un accordo di principio è stato trovato», ha confermato Zak Brown, patron di McLaren, a Las Vegas.
FORMULA 1 - Una nuova rivoluzione si profila nel mondo della Formula 1. I motori V8 potrebbero tornare già nel 2030, segnando una svolta rispetto agli attuali propulsori. A rivelarlo, a margine del Gran Premio di Las Vegas, è stato Zak Brown, patron della McLaren, secondo il quale sarebbe già stato raggiunto un accordo di principio.
«C'è un accordo di principio. Tutti sono entusiasti», ha dichiarato Brown, precisando che restano da definire solo alcuni dettagli. «Non vedo l'ora di questi nuovi motori. Penso che sia così per tutti». Il via libera definitivo del Consiglio della Federazione internazionale dell'automobile (FIA) è considerato ormai una formalità.
A sostenere il ritorno a motori più tradizionali è anche il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, che in passato aveva tentato, senza successo, di reintrodurre i V10. Se il progetto andrà in porto, gli attuali propulsori, introdotti nel 2026, andranno in pensione dopo appena quattro stagioni.
Motori già utilizzati tra il 2006 e il 2013
I V8 non sono una novità per la Formula 1: sono già stati utilizzati tra il 2006 e il 2013. Tra i principali vantaggi figurano un rombo più coinvolgente, un peso ridotto e una minore complessità tecnica rispetto agli attuali sistemi ibridi, che abbinano un motore termico a una componente elettrica alimentata a batteria. Dal 2026, inoltre, le monoposto utilizzano carburante interamente sostenibile.
Ad accelerare il dibattito sul futuro dei motori sono state anche le difficoltà emerse con gli attuali propulsori. In alcune situazioni, i piloti devono alzare il piede dall'acceleratore per ricaricare la batteria, una gestione dell'energia che ha sollevato diverse critiche. Tra i più contrari a questo sistema c'è Max Verstappen, quattro volte campione del mondo, che ha più volte espresso il proprio malcontento.