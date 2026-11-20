A sostenere il ritorno a motori più tradizionali è anche il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, che in passato aveva tentato, senza successo, di reintrodurre i V10. Se il progetto andrà in porto, gli attuali propulsori, introdotti nel 2026, andranno in pensione dopo appena quattro stagioni.

Motori già utilizzati tra il 2006 e il 2013

I V8 non sono una novità per la Formula 1: sono già stati utilizzati tra il 2006 e il 2013. Tra i principali vantaggi figurano un rombo più coinvolgente, un peso ridotto e una minore complessità tecnica rispetto agli attuali sistemi ibridi, che abbinano un motore termico a una componente elettrica alimentata a batteria. Dal 2026, inoltre, le monoposto utilizzano carburante interamente sostenibile.