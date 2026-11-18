Assegno di frontiera: il bonus in busta paga che ferma la fuga verso la Svizzera
I primi effetti sulle buste paga potrebbero arrivare già nel 2027.
I primi effetti sulle buste paga potrebbero arrivare già nel 2027.
VARESE - Un incentivo in busta paga per convincere i lavoratori a restare nelle aziende italiane di confine, anziché trasferirsi professionalmente in Svizzera. L'assegno di frontiera diventa legge in Italia. La misura riguarda le province di Varese, Como e Sondrio e punta a contrastare la fuga di manodopera verso la Confederazione, dove gli stipendi sono generalmente più elevati.
A darne notizia è Andrea Pellicini, sindaco di Luino e deputato di Fratelli d'Italia, che parla di «un voto storico per le aree di frontiera». Il provvedimento è contenuto nel decreto legge 162/2026, convertito in legge, e dà attuazione a quanto previsto dall'Accordo fiscale tra Italia e Svizzera.
Un sostegno alle retribuzioni
La norma prevede un fondo presso la Regione per sostenere gli stipendi dei dipendenti delle aziende situate nei territori italiani di confine. L'obiettivo è ridurre il divario salariale con la Svizzera e aiutare le imprese a trattenere il personale qualificato.
Sono circa 80mila persone si spostano quotidianamente oltreconfine per lavorare: una dinamica che rischia di indebolire il tessuto produttivo italiano. «Le aziende italiane, dopo aver formato operai specializzati, se li vedono “rubare” dalle aziende oltre confine che possono pagarli molto di più», afferma Pellicini.
I primi effetti sulle buste paga potrebbero arrivare già nel 2027. Il fondo sarà alimentato progressivamente: si parte da 1,6 milioni di euro riferiti al 2025 e 26 milioni nel 2026, fino a raggiungere circa 220 milioni nel 2044.
Resta ora da definire come gli incentivi saranno concretamente distribuiti a lavoratori e imprese.