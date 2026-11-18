Sciopero in Italia, disagi per i Tilo
I problemi saranno circoscritti alle giornate di venerdì e sabato.
BELLINZONA - Disagi in vista per chi viaggia in treno tra il Ticino e l'Italia. Dalle 21 di venerdì 20 novembre alle 20 di sabato 21 novembre 2026 è previsto uno sciopero nazionale in Italia che interesserà anche i collegamenti transfrontalieri TILO.
Durante l'agitazione, i treni delle linee RE80, S30, S40 e S50 non circoleranno sul territorio italiano. I collegamenti TILO in Svizzera, invece, non saranno coinvolti e continueranno a essere effettuati regolarmente.
Bus sostitutivi per Malpensa
Per quanto riguarda i collegamenti con l'aeroporto di Milano Malpensa, in caso di soppressione dei treni della linea S50 saranno predisposti bus sostitutivi tra Stabio e Malpensa Aeroporto. Il servizio sarà diretto, senza fermate intermedie.
Le fasce orarie di garanzia
Durante lo sciopero saranno in vigore le fasce di garanzia previste per il trasporto ferroviario italiano: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. In questi orari circoleranno i collegamenti inseriti nell'elenco dei "treni garantiti", consultabile sul sito di Trenord.
Possibili ripercussioni sulla circolazione sono previste fino alla conclusione dello sciopero. I viaggiatori sono quindi invitati a prestare attenzione agli annunci e alle indicazioni diffuse nelle stazioni e a bordo dei treni.
Per informazioni aggiornate sui collegamenti e sui treni garantiti è possibile consultare il sito trenord.it oppure l'app Trenord.