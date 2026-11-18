Arcobaleno rincara: «Quale coerenza con il diritto alla mobilità e gli obiettivi climatici?»
Yannick Demaria ha inoltrato un'interrogazione al Consiglio di Stato
BELLINZONA - Dal 13 dicembre il biglietto singolo intero di seconda classe per una zona della comunità tariffale Arcobaleno passerà da 2.60 a 2.80 franchi e quello per cinque zone da 13 a 14 franchi: in entrambi i casi un aumento di circa il 7,7%. Rincarano anche gli abbonamenti: per un giovane che deve viaggiare nell'intero comprensorio, il costo annuale sale da 1'268 a 1'290 franchi. Su questi adeguamenti il deputato Yannick Demaria ha depositato il 17 novembre un'interrogazione al Consiglio di Stato, chiedendo di chiarire le ragioni degli aumenti e i margini d'intervento del Cantone, anche in vista dell'esame del Preventivo 2027 e di eventuali misure per attenuare l'aggravio sull'utenza.
Un tema ricorrente
Non è la prima volta che il tema arriva in Gran Consiglio. Il 6 giugno 2023, con l'interrogazione «Aumento prezzi Arcobaleno: una decisione incomprensibile!», Mattea David e lo stesso Demaria avevano chiesto al Governo quanto degli aumenti fosse riconducibile all'incremento dei costi e quanto alle scelte di finanziamento pubblico. «A tre anni di distanza, quella contraddizione si ripresenta», osserva ora l'interrogante. Un termine di paragone viene dal fronte nazionale: l'intervento del Sorvegliante dei prezzi ha permesso di dimezzare l'aumento previsto per l'abbonamento generale adulti di seconda classe, che rincarerà di 100 franchi anziché dei 200 inizialmente annunciati.
L'atto richiama inoltre la petizione dell'ATA "Trasporti pubblici meno costosi per i giovani", consegnata alla Cancelleria dello Stato il 3 settembre 2025 con oltre 5'600 firme, che chiede di fissare a 600 franchi il prezzo massimo dell'abbonamento annuale di seconda classe valido per tutte le zone per la categoria dai 6 ai 24 anni. Secondo l'associazione, il 15 ottobre 2025 il Consiglio di Stato ha comunicato la propria contrarietà, adducendo soprattutto ragioni finanziarie e richiamando le agevolazioni già disponibili.
L'azione climatica
Sul piano climatico, l'interrogazione cita il Bilancio energetico cantonale 2024 elaborato dalla SUPSI, che attribuisce ai trasporti un consumo di 2'237 GWh su un totale di 8'688 GWh, pari a circa il 26% del consumo energetico cantonale; a livello svizzero, nello stesso anno, i trasporti erano responsabili del 33,5% delle emissioni di gas serra secondo l'inventario UFAM pubblicato il 13 aprile 2026, che esclude il traffico aereo e navale internazionale. In Ticino il trasporto individuale motorizzato resta predominante e la quota del trasporto pubblico è inferiore alla media nazionale, ma i dati cantonali del 2025 registrano una crescita dei passeggeri-chilometro del 4,2% nel trasporto ferroviario regionale e del 5,3% sugli autobus, dopo il potenziamento dell'offerta legato all'apertura della galleria di base del Monte Ceneri. «Chiedere alla popolazione di modificare le proprie abitudini, mentre si accresce il costo dell'alternativa che le si propone, rischia di indebolire tanto la credibilità dell'azione climatica quanto la sua efficacia», scrive Demaria, che affianca l'argomento sociale: «Potersi spostare significa poter studiare, lavorare, accedere alle cure e partecipare alla vita sociale e culturale; quando questa possibilità viene subordinata alla disponibilità economica individuale, le disuguaglianze di reddito si traducono anche in disuguaglianze nelle opportunità». A questo si aggiunge la disparità territoriale di chi vive lontano dai centri e deve acquistare più zone.
Le domande
Al Consiglio di Stato l'interrogante rivolge cinque domande: attraverso quale processo decisionale sono stati definiti gli aumenti e su quali valutazioni economiche si fondano, distinguendo gli obblighi di allineamento nazionale dai margini di autonomia della CTA; in quale misura i rincari dipendono dalle scelte di finanziamento pubblico e quanto costerebbe evitarli integralmente o limitarli per giovani e persone a basso reddito; quali calcoli hanno portato alla contrarietà verso la petizione ATA e se il Governo intenda riesaminare quella posizione, con una stima aggiornata del costo annuo del tetto di 600 franchi; come valuti la compatibilità degli aumenti con gli obiettivi climatici cantonali e l'effettiva capacità delle agevolazioni esistenti di compensare i rincari, anche per chi risiede nelle periferie, ha orari obbligati, viaggia nelle ore di punta o non usa strumenti digitali; infine, se condivida la prospettiva di una progressiva riduzione delle tariffe verso la gratuità del trasporto pubblico, a partire dai giovani e dalle persone con redditi modesti, e se sia disposto a delinearne tappe, costi e finanziamento.