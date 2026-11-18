Le domande

Al Consiglio di Stato l'interrogante rivolge cinque domande: attraverso quale processo decisionale sono stati definiti gli aumenti e su quali valutazioni economiche si fondano, distinguendo gli obblighi di allineamento nazionale dai margini di autonomia della CTA; in quale misura i rincari dipendono dalle scelte di finanziamento pubblico e quanto costerebbe evitarli integralmente o limitarli per giovani e persone a basso reddito; quali calcoli hanno portato alla contrarietà verso la petizione ATA e se il Governo intenda riesaminare quella posizione, con una stima aggiornata del costo annuo del tetto di 600 franchi; come valuti la compatibilità degli aumenti con gli obiettivi climatici cantonali e l'effettiva capacità delle agevolazioni esistenti di compensare i rincari, anche per chi risiede nelle periferie, ha orari obbligati, viaggia nelle ore di punta o non usa strumenti digitali; infine, se condivida la prospettiva di una progressiva riduzione delle tariffe verso la gratuità del trasporto pubblico, a partire dai giovani e dalle persone con redditi modesti, e se sia disposto a delinearne tappe, costi e finanziamento.