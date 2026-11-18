«I cittadini devono poter verificare»
Un'interrogazione chiede al Municipio una maggiore completezza di informazioni sulla qualità dell'acqua nel comune
LOCARNO - «Non affermo che l’acqua di Locarno non sia conforme. Sostengo che oggi il cittadino non è messo nelle condizioni di verificarlo». È questo, in sintesi, il nucleo tematico dell'interrogazione sulla qualità dell'acqua inoltrata da sette consiglieri comunali di Verdi ─ con Ariele De Stephanis quale primo firmatario ─ e Sinistra Unita al Municipio di Locarno.
«Il diritto federale prevede che chi distribuisce acqua potabile è tenuto a informare i consumatori intermedi e finali almeno una volta all’anno "in modo dettagliato" sulla qualità di tale acqua. La LEA, tuttavia, non fornisce alcuni dati essenziali per permettere al cittadino di valutare la qualità dell’acqua potabile che essa distribuisce: laboratorio, limite di quantificazione e, dove esiste, valore massimo di legge non vengono specificati», spiegano gli interroganti.
La scheda della LEA, inoltre, non contiene nessun dato su pesticidi, PFAS o nitrati. Eppure, spiegano i firmatari in una nota a complemento dell'atto politico, «secondo il rapporto "Acqua potabile 2024" del Laboratorio cantonale, un metabolita del fungicida clorotalonile è presente nel 54% dei campioni delle falde ticinesi e in cinque captazioni, non nominate, supera il valore massimo» e «da qui nasce la necessità di chiarire alcuni aspetti al riguardo».
Un compito che viene affidato alle quindici domande contenute nell'interrogazione. «La fiducia nell’acqua del rubinetto si fonda sui dati, e una scheda che non mostra i parametri rilevanti rischia di ridurre la fiducia di residenti e turisti nella effettiva buona qualità dell’acqua potabile di Locarno».