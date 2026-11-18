LOCARNO - «Non affermo che l’acqua di Locarno non sia conforme. Sostengo che oggi il cittadino non è messo nelle condizioni di verificarlo». È questo, in sintesi, il nucleo tematico dell'interrogazione sulla qualità dell'acqua inoltrata da sette consiglieri comunali di Verdi ─ con Ariele De Stephanis quale primo firmatario ─ e Sinistra Unita al Municipio di Locarno.