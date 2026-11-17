MELIDE - Una modifica del Piano regolatore che apre ai privati uno spazio finora riservato esclusivamente ad attività di interesse pubblico. È la proposta del Municipio di Melide che sta suscitando perplessità nel Gruppo L'Ancora. Al centro della discussione c'è un immobile comunale, destinato da oltre un decennio a ospitare un centro di aggregazione per attività ricreative, culturali, sociali e scolastiche. Il gruppo chiede che, prima di prendere una decisione definitiva, venga coinvolta la popolazione.