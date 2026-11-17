Il futuro di uno stabile comunale fa discutere
Il gruppo L'Ancora contesta la variante del Piano regolatore proposta dal Municipio: «Un declassamento del bene del popolo». Dubbi anche sul futuro dell'ex BIC.
Il gruppo L'Ancora contesta la variante del Piano regolatore proposta dal Municipio: «Un declassamento del bene del popolo». Dubbi anche sul futuro dell'ex BIC.
MELIDE - Una modifica del Piano regolatore che apre ai privati uno spazio finora riservato esclusivamente ad attività di interesse pubblico. È la proposta del Municipio di Melide che sta suscitando perplessità nel Gruppo L'Ancora. Al centro della discussione c'è un immobile comunale, destinato da oltre un decennio a ospitare un centro di aggregazione per attività ricreative, culturali, sociali e scolastiche. Il gruppo chiede che, prima di prendere una decisione definitiva, venga coinvolta la popolazione.
Con il messaggio municipale 1399, l'Esecutivo sottopone al Consiglio comunale una variante pianificatoria che amplia le possibilità di utilizzo del fondo. Attualmente, l'area è classificata come «Zona per costruzioni di interesse pubblico» e la normativa esclude le attività commerciali private. Eventuali spazi amministrativi o residenziali sono ammessi soltanto se direttamente legati a finalità pubbliche o sociali.
La modifica proposta dal Municipio permetterebbe invece di affiancare alle attività di interesse pubblico anche quelle private, autorizzando attività «commerciali di servizio». Un cambiamento che, secondo il Gruppo L'Ancora, segnerebbe la rinuncia al carattere esclusivamente pubblico dell'immobile e rappresenterebbe quindi un «declassamento del bene comunale».
Il progetto del privato confinante
Nel comunicato firmato dalla presidente Annalise Roth, il gruppo si interroga anche sulle ragioni della variante. Secondo L'Ancora, la modifica pianificatoria sembrerebbe infatti pensata per adeguare le norme a un progetto presentato dal proprietario privato confinante.
Il gruppo richiama inoltre l'attenzione sulle condizioni dell'edificio, descritto come fatiscente e in evidente stato di degrado. Una situazione che, secondo i firmatari, sarebbe il risultato di oltre trent'anni di scarsa attenzione da parte dell'Esecutivo alla manutenzione dell'immobile.
La proposta, del resto, non raccoglie un consenso unanime nelle commissioni del Legislativo comunale. I rapporti commissionali, di maggioranza e di minoranza, esprimono infatti pareri differenti sul messaggio municipale.
La richiesta: coinvolgere la popolazione
Uno dei principali punti critici sollevati dal Gruppo L'Ancora riguarda il coinvolgimento dei cittadini. Stando al comunicato, finora non è stata organizzata alcuna serata pubblica per informare la popolazione sulla modifica del Piano regolatore.
I cittadini, osserva il gruppo, non avrebbero quindi avuto la possibilità di partecipare direttamente alle decisioni sul nuovo indirizzo pianificatorio.
Considerati il carattere pubblico dell'immobile e il suo valore storico, alcuni consiglieri comunali chiedono che la decisione definitiva venga presa soltanto dopo aver raccolto il parere della popolazione.
Quali sono le reali esigenze del Comune?
Un altro interrogativo riguarda il futuro dell'edificio e la sua capacità di rispondere alle esigenze della comunità.
Secondo quanto riportato da L'Ancora, nel messaggio municipale l'Esecutivo precisa che le modalità di utilizzo del fondo e le effettive esigenze pubbliche saranno definite soltanto in un secondo momento, durante le trattative con il privato.
Il gruppo contesta questa impostazione, sostenendo che il Municipio non disporrebbe ancora di un'analisi dei bisogni socioculturali, presenti e futuri, della popolazione. Una valutazione che, a suo giudizio, dovrebbe essere svolta prima di decidere la destinazione del bene comunale.
Il collegamento con il futuro dell'ex BIC
La questione si intreccia con il futuro dell'ex BIC, un altro stabile comunale che oggi ospita iniziative pubbliche e private, comprese attività prescolastiche e doposcolastiche.
L'edificio è destinato a essere demolito e ricostruito. Secondo il Gruppo L'Ancora, lo stabile al centro della variante pianificatoria potrebbe quindi rappresentare una soluzione temporanea, ospitando alcune delle attività attualmente presenti nell'ex BIC.
Il progetto per quest'ultima struttura ha però incontrato un ostacolo giudiziario. Come ricorda il comunicato, il Tribunale amministrativo ha accolto un ricorso della Conferenza delle Associazioni Tecniche del Canton Ticino, annullando il bando di concorso pubblicato dal Municipio.
La procedura prevedeva di affidare la realizzazione del progetto attraverso un diritto di superficie. Una modalità che, secondo quanto riferito dal gruppo, avrebbe escluso la partecipazione diretta di ingegneri e architetti.
La decisione del Tribunale ha quindi bloccato il progetto per la nuova destinazione dell'ex BIC, aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza alla pianificazione degli spazi pubblici comunali.
Anche alla luce di questa situazione, il Gruppo L'Ancora ritiene necessario chiarire quali siano le esigenze della comunità prima di modificare i vincoli sull'utilizzo dell'altro immobile. La documentazione relativa al messaggio municipale e ai rapporti commissionali è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Melide.