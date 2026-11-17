MENDRISIO
Incidente sull'A2, lunghe colonne in direzione nord
Uscita di Mendrisio: sul posto polizia e pompieri
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Incidente sull'A2, lunghe colonne in direzione nord
Uscita di Mendrisio: sul posto polizia e pompieri
MENDRISIO - Un incidente è stato segnalato sull’autostrada A2, in direzione nord, tra Coldrerio e Mendrisio, all’altezza dell’uscita di Mendrisio. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e i pompieri.
A causa dell’accaduto, come segnala Viasuisse una corsia risulta bloccata e la carreggiata è temporaneamente ridotta a una sola corsia in corrispondenza del raccordo autostradale in uscita. Si registrano rallentamenti e colonne.
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