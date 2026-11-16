Nel 2027 è meglio non andare in vacanza qui

La Costiera Amalfitana

Nel 2023 Positano ha accolto oltre 132mila visitatori a fronte di soli 3729 abitanti. Il risultato sono strade intasate, costi dell'alloggio insostenibili per i residenti e danni ambientali. Nonostante questo è stato aperto un nuovo aeroporto che convoglia ancora più visitatori verso un unico tratto di costa, servito da una sola arteria principale, la Strada Statale 163 Amalfitana, che collega Sorrento e Salerno passando per Amalfi, Positano, Maiori e Minori.

In alta stagione le code sono quotidiane e un incidente può bloccare tutto per ore. «È una strada fragile, stretta, senza alternative, usata ogni giorno da mezzi pesanti, autobus e migliaia di veicoli privati», ha commentato la Filt CGIL dopo il guasto di un autobus lo scorso settembre. Dal 2022 è in vigore il sistema delle targhe alterne per i non residenti, attivo quest'anno nei giorni di punta, ma le numerose esenzioni - ospiti delle strutture ricettive nei giorni di arrivo e partenza, proprietari di immobili, taxi, autobus e moto - ne hanno ridotto al minimo l'impatto. Anche il trasporto pubblico è al collasso.