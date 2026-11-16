Nel 2027 è meglio non andare in vacanza qui
La lista con le 8 destinazioni turistiche da evitare secondo Fodor: ci sono anche dei luoghi gettonatissimi
Ogni anno la No List di Fodor, celebre guida turistica con decenni di storia alle spalle, passa in rassegna i luoghi dove il turismo è diventato eccessivo: destinazioni in cui folla, cantieri, affitti brevi e lo sforzo di accogliere milioni di visitatori pesano sugli abitanti e su ciò che ha reso quei posti attraenti.
La lista non sostiene che queste mete non siano meravigliose: in molti casi è proprio quello il problema. E non è un boicottaggio. «Non vi stiamo dicendo di annullare il viaggio, di cancellare queste destinazioni dalla vostra lista dei desideri o di rinunciare per sempre alle loro spiagge, ai loro templi e alle loro strade acciottolate», scrive Fodor: l'invito è a riflettere su come, quando e perché visitarle, scegliendo per esempio un albergo a conduzione locale o allontanandosi dall'angolo più affollato della città. Ecco le otto destinazioni dell'edizione 2027.
La Riviera albanese
I social hanno rilanciato le immagini della costa sud-occidentale albanese come alternativa più economica a Maldive e Grecia. Ora l'Albania è stata "scoperta": 12,47 milioni di visitatori nel 2025 e una crescita del 5,3% nei primi otto mesi del 2026. Sono i numeri più alti di sempre. La Riviera è la regione più gettonata e, inevitabilmente, è scattato l'allarme overtourism.
Secondo Taulant Bino, presidente della Società ornitologica albanese, località come Ksamil e Dhërmi si riempiono di alberghi per soddisfare la domanda da giugno a settembre, ma mancano infrastrutture adeguate per rifiuti e acque reflue. «Ci sono moltissimi edifici sulla spiaggia, in un'area costiera un tempo incontaminata», dice. «Ora abbiamo troppi edifici e troppi appartamenti usati soprattutto d'estate e vuoti d'inverno». Sovraffollamento e prezzi alle stelle rovinano anche l'esperienza di chi arriva: «Se chiedete a uno di loro se tornerà, credo che la maggior parte risponderà di no». Non bisogna poi dimenticare il contestatissimo progetto che fa capo a Jared Kushner e Ivanka Trump, genero e figlia del presidente Usa.
Bino invita però a non cancellare l'Albania dalle mete di viaggio: dal rafting sul Vjosë, primo e unico parco nazionale europeo dedicato a un fiume selvaggio protetto, alle escursioni sulle Alpi albanesi e sui Monti Maledetti. «L'Albania non è solo mare. Usiamo questo potenziale turistico invece di distruggerlo».
La Costiera Amalfitana
Nel 2023 Positano ha accolto oltre 132mila visitatori a fronte di soli 3729 abitanti. Il risultato sono strade intasate, costi dell'alloggio insostenibili per i residenti e danni ambientali. Nonostante questo è stato aperto un nuovo aeroporto che convoglia ancora più visitatori verso un unico tratto di costa, servito da una sola arteria principale, la Strada Statale 163 Amalfitana, che collega Sorrento e Salerno passando per Amalfi, Positano, Maiori e Minori.
In alta stagione le code sono quotidiane e un incidente può bloccare tutto per ore. «È una strada fragile, stretta, senza alternative, usata ogni giorno da mezzi pesanti, autobus e migliaia di veicoli privati», ha commentato la Filt CGIL dopo il guasto di un autobus lo scorso settembre. Dal 2022 è in vigore il sistema delle targhe alterne per i non residenti, attivo quest'anno nei giorni di punta, ma le numerose esenzioni - ospiti delle strutture ricettive nei giorni di arrivo e partenza, proprietari di immobili, taxi, autobus e moto - ne hanno ridotto al minimo l'impatto. Anche il trasporto pubblico è al collasso.
I costi per affittare o comprare casa sono alle stelle. «Gli affitti continuano a salire, ma i salari no», osserva Sarah Thompson, residente e operatrice turistica. «Un proprietario guadagna molto di più con un Airbnb che con un inquilino di lungo periodo, così chi non possiede una casa viene spinto fuori dai paesi in cui è cresciuto. E i giovani sono i più colpiti». Il fenomeno si estende dalla costa alla montagna: il Sentiero degli Dei è diventato famoso grazie ai social e la guida escursionistica Alessandro di Benedetto teme che «concentrare sempre più visitatori sullo stesso percorso possa alla lunga mettere sotto pressione sia il paesaggio sia l'esperienza di cammino». Nel 2023 un visitatore è morto dopo aver percorso un tratto interdetto per una frana. Si perdono infine le tradizioni agricole: limoneti e uliveti abbandonati sono diventati un pericolo geologico, all'origine di frane e allagamenti.
Bali
Ogni mattina, tra le 6 e le 9 circa, i sensori della qualità dell'aria registrano lo stesso picco. Non è il traffico dell'ora di punta: è l'isola che brucia i propri rifiuti perché non sa dove metterli. Nel 2025 Bali ha accolto quasi 7 milioni di visitatori stranieri, quasi il 10% in più rispetto all'anno precedente, oltre a 26,6 milioni di viaggi domestici: gli arrivi internazionali superano il numero di residenti, circa 4,4 milioni.
Bali Air Dispatch, rete comunitaria di oltre 50 sensori, ha rilevato che nel sud dell'isola tutti i giorni monitorati tra giugno e settembre hanno superato la soglia dell'Organizzazione mondiale della sanità sulle 24 ore per il particolato fine (PM2.5), contro il 90% dei giorni negli stessi mesi del 2025. L'Agenzia nazionale indonesiana per la ricerca e l'innovazione (BRIN) stima che il turismo produca da tre a cinque volte più rifiuti delle famiglie. «Aggiunge moltissimi rifiuti a un sistema che non riesce a gestirli, e il boom edilizio porta i roghi di cantiere che i residenti segnalano di continuo», dice Rohde.
Nel settembre 2025 piogge da record hanno provocato le peggiori inondazioni dell'ultimo decennio, con almeno 18 morti: il boom turistico ha cementificato gran parte degli spazi verdi del sud, comprese le risaie che assorbivano le piogge intense. Le infrastrutture turistiche hanno portato «conversione dei terreni, gestione urbana caotica e applicazione lassista delle norme di pianificazione territoriale», afferma Made Krisna Dinata, direttore esecutivo di WALHI Bali. Si stima che il turismo consumi il 65% dell'acqua dell'isola.
Dal 2026 il governo balinese smetterà di incentivare nuovi alberghi e ristoranti in sei distretti, ma non a Badung, Gianyar e Denpasar, dove si trovano Canggu, Seminyak, Kuta e Ubud. La tassa sui visitatori stranieri di 150'000 rupie (circa 9 dollari) esiste già, ma nel 2025 il responsabile dell'ufficio turistico provinciale ha ammesso che solo il 35% circa l'ha pagata.
Corsica
Più di due secoli dopo la vendita dell'isola alla Francia da parte di Genova, nel 1768, gli indipendentisti corsi chiedono la separazione da Parigi. In una conferenza stampa clandestina tenuta in agosto, membri mascherati e armati del Fronte di liberazione nazionale corso hanno denunciato il «colonialismo di insediamento dilagante» legato all'afflusso di turisti e alla crescita delle seconde case: «Finché i nostri diritti nazionali non saranno riconosciuti, abbiamo un messaggio: restate a casa. Se non restate a casa, non consideratevi al sicuro sul nostro territorio nazionale». Nell'ottobre 2023 gli indipendentisti avevano fatto esplodere 34 proprietà, per lo più case di vacanza disabitate: nessun ferito, ma un messaggio chiaro.
Ma non ci sono solo le criticità politiche: secondo l'INSEE, nel 2023 il 36,7% delle abitazioni dell'isola era usato come seconda casa o alloggio a uso occasionale. La popolazione stabile di 365'600 abitanti raddoppia d'estate, con forte pressione su strade, sanità, risorse idriche e beni di prima necessità. Patricia Clark, chef di yacht che da anni naviga lungo le coste corse, racconta: «Dalle banchine e dagli ancoraggi ho visto strade un tempo relativamente tranquille diventare congestionate. I mercati sono sempre più affollati e già a giugno incontro personale locale dell'ospitalità e del commercio esausto». Anche l'approvvigionamento è difficile: forniture che richiedevano 24 ore di preavviso ora ne richiedono giorni o una settimana. «Chi vive lì tutto l'anno si ritrova a competere con un'enorme popolazione stagionale per gli stessi beni».
Il tasso di povertà della Corsica è del 20%, il più alto della Francia metropolitana. Il turismo vale circa il 39% del PIL, ma secondo l'ente turistico ATC il 72% dei visitatori arriva tra maggio e settembre: per i residenti significa spesso un inverno senza lavoro e un'estate a inseguire la domanda. «I residenti della Corsica non dovrebbero dover competere con i visitatori per i beni di prima necessità», dice Clark. «Deve esserci un equilibrio ragionevole tra l'accoglienza dei visitatori e la tutela della qualità di vita di chi abita l'isola».
Edimburgo
Nella capitale scozzese il dibattito ruota attorno alla concentrazione di visitatori nella Old Town, agli affitti brevi e alla pressione sulle infrastrutture. Nel luglio 2025 la BBC ha contato lungo il Royal Mile 72 negozi di souvenir, 42 tra bar e ristoranti, 13 pub e otto gioiellerie. Un residente ha raccontato che i «negozi utili» come alimentari e parrucchieri sono scomparsi a ritmo allarmante e che per fare la spesa deve uscire dal quartiere: «Non sono contro il turismo, penso solo che si sia spinto troppo oltre per come incide su chi vive qui». Nell'area, abitata da poco meno di 9000 persone, non c'è un solo ufficio postale, farmacia o ambulatorio. La scuola elementare della zona è passata da 165 iscritti nel 2004 a 118 nel 2025, a fronte di una capienza di 210; il calo non si spiega solo con il turismo, ma la città riceve 1,5 milioni di visitatori l'anno in più rispetto a dieci anni fa.
Nel 2024 l'Office for National Statistics ha registrato 3,02 milioni di pernottamenti prenotati tramite Airbnb, Booking.com ed Expedia, pari al 26,5% del totale scozzese; il solo agosto, mese dei festival, ne ha contati 411'900. Secondo il barometro di Post Office Travel Money, su 50 città europee Edimburgo è la terza più cara dopo Oslo e Copenaghen, con due notti per due persone in tre stelle a 668 sterline (895 dollari). Un rapporto del maggio 2025 di AR Hospitality Consulting rileva che il 75% delle camere d'albergo è di fascia medio-alta o superiore e stima una media di 7114 annunci di affitti brevi al mese nel 2024, saliti a 7826 in agosto. A fronte di 530'680 abitanti, il solo Fringe ha attirato 3,01 milioni di presenze.
Dal 2022 chi affitta a breve termine deve avere una licenza e in luglio Edimburgo ha introdotto la prima tassa di soggiorno cittadina della Scozia: il 5% sul pernottamento, applicato alle prime cinque notti consecutive. Il gettito confluirà in un fondo che punta a raccogliere 5 milioni di sterline l'anno e a realizzare 472 alloggi accessibili in tre anni. I limiti restano: gli escursionisti giornalieri non pagano nulla e un prelievo non riduce automaticamente il numero di visitatori. Per chi ha già visto il castello, percorso il Royal Mile e vissuto i festival, osserva Fodor's, c'è un buon motivo per esplorare altrove finché non sarà ristabilito un equilibrio.
Kyoto
L'antica capitale giapponese attira numeri record: nel 2025 ha registrato 62,79 milioni di visite turistiche, superando per la prima volta quota 60 milioni da quando esistono le rilevazioni, nel 1958. Record anche per i pernottamenti (16,59 milioni) e per la spesa turistica, salita a 2,0474 trilioni di yen (12,9 miliardi di dollari). «L'avvicinamento alle Olimpiadi [del 2020] aveva messo il Giappone nel radar di molte persone», spiega Josh Hinshaw, fondatore di LuNi Travels. «Quando le frontiere hanno riaperto, quel viaggio rimandato si è scontrato con uno yen debolissimo, e Kyoto è diventata un collo di bottiglia quasi da un giorno all'altro».
A Gion, lo storico distretto delle geisha, dal 2019 è vietato fotografare senza autorizzazione, con multe fino a 10'000 yen (52 franchi svizzeri), dopo episodi di turisti che toccavano i kimono di geiko e maiko; nel 2024 le autorità hanno vietato l'accesso ad alcuni vicoli privati. Ma la pressione va oltre i casi di cattiva condotta. Eiko Iwata, professoressa associata alla Kyoto University of Foreign Studies (KUFS), segnala la forte concentrazione della domanda internazionale: «Un'indagine sui visitatori internazionali a Kyoto nel 2025 ha rilevato che il 69,7% aveva visitato il Kiyomizu-dera, il 60,4% il Castello di Nijo, il 56,2% l'area di Gion, il 53,0% Fushimi Inari Taisha, il 45,4% il Kinkaku-ji e il 40,2% Arashiyama/Sagano». In un sondaggio comunale il 70,6% dei residenti si è detto disturbato dall'affollamento nelle zone turistiche e il 55,9% ha segnalato problemi di traffico; il 63,8% lamenta il sovraffollamento di bus e metropolitana. «È particolarmente rilevante a Kyoto, dove residenti e visitatori usano spesso le stesse linee di bus», spiega Iwata: alla KUFS, lungo la linea 28 verso il bosco di bambù di Arashiyama, «nelle stagioni di punta io e i miei studenti a volte troviamo gli autobus così pieni che non riusciamo a salire». La città ha introdotto bus turistici espressi e cartelli che invitano a evitare bagagli ingombranti, ma la carenza di autisti limita le corse.
In marzo Kyoto ha aumentato la tassa di soggiorno fino a 10'000 yen a persona per notte nelle strutture più care, ma Hinshaw non ha notato differenze nella domanda: «Con lo yen così debole, la maggior parte dei visitatori stranieri continua a considerare Kyoto un affare». Per il 2027 sono previste tariffe differenziate per gli autobus e biglietti più cari al Castello di Nijo.
Ngorongoro
Molto prima dei lodge per safari, Ngorongoro era la casa dei Masai, popolo indigeno di pastori dell'Africa orientale. Quando l'area di conservazione fu istituita nel 1959, la loro presenza faceva parte dell'accordo fondativo: un paesaggio straordinario condiviso da persone e fauna selvatica. Oggi quella promessa è sotto pressione: l'area ha accolto oltre 1,06 milioni di visitatori nel 2024-25, contro i circa 900'000 dell'anno precedente, mentre i circa 100'000 Maasai che vi vivono subiscono pressioni crescenti per lasciare le terre ancestrali. Il governo tanzaniano sostiene che la crescita della popolazione umana e del bestiame stia degradando il territorio e presenta il trasferimento come una scelta volontaria verso luoghi con servizi migliori. Per Joseph Oleshangay, avvocato masai specializzato in diritti umani, la terra vale invece di più per lo Stato come spazio dove costruire strutture turistiche.
L'avvocato quantifica le entrate turistiche tra aprile 2021 e dicembre 2024 in circa 704,65 miliardi di scellini tanzaniani (222 milioni di franchi), ma afferma che nulla è andato a migliorare servizi sanitari, scolastici o idrici delle comunità locali. Human Rights Watch ha documentato restrizioni al pascolo, tagli a sanità e istruzione e aggressioni da parte di ranger governativi, concludendo nella sua inchiesta del 2024 che le autorità stavano di fatto costringendo i residenti ad andarsene. «Un turista guarda Ngorongoro e vede una destinazione da safari di livello mondiale. Una madre maasai guarda lo stesso paesaggio e si chiede come farà a portare i suoi figli da un medico», dice Oleshangay.
La Masai International Solidarity Alliance (MISA) sostiene che il denaro versato al governo e agli operatori turistici contribuisca a finanziare gli sgomberi forzati, e consiglia di escludere Ngorongoro dall'itinerario finché le entrate turistiche non andranno a beneficio dei residenti maasai. Oleshangay è d'accordo: «Esorterei i viaggiatori a smettere di venire. Anche con le migliori intenzioni, rischiano di contribuire a finanziare il nostro sfollamento».
Sedona
Con meno di 10mila residenti e circa 3 milioni di visitatori l'anno, la cittadina dell'Arizona ha incentivato la prenotazione dei pasti, lanciato navette gratuite verso i sentieri e realizzato nuove strade e rotonde. Il problema sono gli affitti brevi, che hanno lasciato i residenti senza casa: e su questo la città non può fare nulla. Nel 2016 il parlamento dell'Arizona ha approvato la legge SB1350, che vieta ai Comuni di impedire, limitare o regolamentare gli affitti brevi. Presentata come una vittoria per turismo ed economia locale, la norma ha invece reso impossibile ai residenti comprare casa e lasciato molti senza possibilità di affitto.
Il prezzo mediano di una casa unifamiliare è cresciuto di oltre il 50% tra il 2020 e il 2022, con un valore medio ora di 891mila dollari: per i proprietari è più redditizio affittare ai turisti che a chi lavora nel turismo o fornisce servizi essenziali, dai pompieri agli insegnanti. La città ha provato a pagare da 3000 a 10mila dollari l'anno ai proprietari disposti ad affittare ai locali, ma il programma è stato sospeso per scarse adesioni: solo 14 immobili. «Gli affitti brevi sono uno dei fattori delle difficoltà di accessibilità abitativa a Sedona: circa il 20% del patrimonio residenziale cittadino è autorizzato come affitto breve e oltre l'85% di queste proprietà è affittato per intero», afferma Andrew Grossmann, responsabile del turismo della città, che conta circa 1400 affitti brevi autorizzati e 1000 camere in multiproprietà.
«La città di Sedona continua a chiedere un maggiore controllo locale a ogni sessione legislativa statale», spiega Grossmann. Intanto il Comune ha acquistato tre terreni per alloggi destinati ai lavoratori e si è accordato con nuovi progetti alberghieri: i cantieri attuali e imminenti aggiungeranno 123 unità. Alloggiando nelle 1800 camere d'albergo di Sedona (altre 200 sono in arrivo), suggerisce Fodor's, i viaggiatori possono ridurre i ricavi degli affitti brevi. Di posti ce ne sono: secondo Smith Travel Research nel 2025 l'occupazione media è stata del 67,1%, con il picco ad aprile (79,3%).