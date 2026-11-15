Circa 800 alberghi svizzeri fanno causa a Booking.com

Prezzi controllati per 20 anni

Al centro della controversia ci sono le clausole di parità tariffaria imposte da Booking.com tra il 2004 e il 2024. Queste condizioni impedivano agli alberghi di proporre le proprie camere a prezzi inferiori rispetto a quelli pubblicati sulla piattaforma, sia attraverso altri portali di prenotazione sia sui propri siti internet.