Circa 800 alberghi svizzeri fanno causa a Booking.com
Al centro della controversia ci sono le clausole di parità tariffaria imposte da Booking.com tra il 2004 e il 2024. Queste condizioni impedivano agli alberghi di proporre le proprie camere a prezzi inferiori rispetto a quelli pubblicati sulla piattaforma.
ZURIGO - Oltre 18mila strutture ricettive europee, tra cui circa 800 svizzere, chiedono un risarcimento a Booking.com per le clausole di parità tariffaria applicate dalla piattaforma per vent'anni. L'azione collettiva, alla quale hanno aderito complessivamente 18'135 strutture, è stata depositata in via definitiva presso il Tribunale distrettuale di Amsterdam. Si tratta di una delle maggiori cause risarcitorie intentate in Europa contro una singola impresa per presunte violazioni del diritto della concorrenza.
Prezzi controllati per 20 anni
Al centro della controversia ci sono le clausole di parità tariffaria imposte da Booking.com tra il 2004 e il 2024. Queste condizioni impedivano agli alberghi di proporre le proprie camere a prezzi inferiori rispetto a quelli pubblicati sulla piattaforma, sia attraverso altri portali di prenotazione sia sui propri siti internet.
Secondo i ricorrenti, tali restrizioni hanno limitato la concorrenza, ostacolando in particolare le prenotazioni dirette e contribuendo a mantenere commissioni eccessive. Le strutture coinvolte chiedono ora un risarcimento per i danni economici che ritengono di aver subito.
Il sostegno di HotellerieSuisse
HotellerieSuisse sostiene gli alberghi svizzeri che hanno deciso di partecipare all'azione legale. Per l'associazione di categoria, l'elevato numero di adesioni dimostra quanto siano problematici i rapporti tra le strutture ricettive e le grandi piattaforme digitali.
«L'ampia partecipazione testimonia l'insoddisfazione di numerose strutture ricettive nei confronti delle condizioni commerciali applicate dalle piattaforme di prenotazione», spiega Christian Hürlimann, direttore di HotellerieSuisse.
Squilibrio di potere contrattuale
Il problema, secondo Hürlimann, riguarda soprattutto lo squilibrio di potere contrattuale. «Per ottenere visibilità a livello internazionale, molti alberghi dipendono da queste piattaforme, ma hanno scarsissime possibilità di influire sulle condizioni commerciali da esse applicate. Attraverso l'azione collettiva, il settore intende contrastare anche a posteriori le pratiche distorsive della concorrenza.»
Vietate dal 2022
In Svizzera le clausole di parità tariffaria sono vietate dal 1° dicembre 2022. La causa riguarda però anche il periodo precedente all'entrata in vigore del divieto. I ricorrenti sostengono infatti che Booking.com abbia violato disposizioni del diritto svizzero ed europeo in materia di cartelli già applicabili prima di quella data.
Questa interpretazione ha trovato un primo riscontro giudiziario in Germania, dove il Tribunale distrettuale di Berlino ha confermato in prima istanza, nell'ambito di un procedimento promosso da strutture ricettive tedesche contro Booking.com, la fondatezza di tale presupposto giuridico.
Le criticità non si limitano alle clausole tariffarie. HotellerieSuisse, che monitora da anni il mercato delle prenotazioni online attraverso uno studio periodico sulla distribuzione alberghiera, segnala che diversi problemi persistono nonostante le modifiche legislative.
Il fenomeno dell'undercutting
Uno dei fenomeni più diffusi è il cosiddetto «undercutting». Nell'ultima indagine condotta dall'associazione, circa la metà delle strutture ricettive intervistate ha dichiarato di esserne interessata.
Il meccanismo consiste nella vendita delle camere, da parte delle piattaforme, a prezzi inferiori rispetto a quelli fissati dagli alberghi stessi. Per proporre queste tariffe, i portali rinunciano a una parte delle commissioni che normalmente incasserebbero sulle prenotazioni. In questo modo, secondo HotellerieSuisse, le piattaforme aggirano le politiche tariffarie delle strutture ricettive, riducendone la capacità di controllare i prezzi delle proprie camere.
Un'altra questione riguarda la trasparenza dei risultati di ricerca sui portali di prenotazione. Gli albergatori, denuncia l'associazione, hanno difficoltà a comprendere quali fattori determinino la posizione delle loro strutture negli elenchi visualizzati dai clienti.
In particolare, non è chiaro quale peso abbiano i prezzi praticati attraverso altri canali di vendita, l'adesione a programmi di partnership a pagamento oppure la disponibilità a versare commissioni più elevate alle piattaforme. Si tratta di elementi che possono incidere sulla visibilità delle strutture e, di conseguenza, sulle loro opportunità commerciali.
La questione è arrivata anche all'attenzione delle autorità europee. Il 21 ottobre 2026 la Commissione europea ha avviato un'indagine nei confronti di Booking.com per verificare, tra le altre cose, se i posizionamenti privilegiati a pagamento nei risultati di ricerca siano adeguatamente identificati come contenuti pubblicitari.
Per HotellerieSuisse, questo intervento mette in evidenza la necessità di rafforzare anche in Svizzera le regole applicabili alle piattaforme digitali. L'associazione ritiene infatti che la Confederazione non disponga attualmente di un quadro normativo analogo a quello europeo per contrastare determinate pratiche nel settore delle prenotazioni online.
La richiesta di una regolamentazione più rigorosa è stata avanzata anche nell'ambito della procedura di consultazione relativa alla legge federale sulle piattaforme di comunicazione e sui motori di ricerca.
Finora, tuttavia, il Consiglio federale non ha ritenuto necessario introdurre ulteriori misure specifiche per disciplinare il mercato delle prenotazioni online. HotellerieSuisse intende quindi continuare a impegnarsi su questo fronte, indipendentemente dall'esito dell'azione collettiva contro Booking.com, con l'obiettivo di ottenere condizioni di concorrenza più eque per le strutture ricettive svizzere.