Le richieste di Mosca: «Finlandia fuori dalla NATO e Moldavia divisa»

Stando alla Bild, i negoziatori russi hanno discusso di come dovrebbe essere dal loro punto di vista il nuovo ordine di sicurezza europeo. Il piano di Mosca prevedrebbe, in particolare, che la Finlandia esca dalla NATO e torni allo status che aveva prima dell'adesione all'Alleanza Atlantica (avvenuta nel 2023, dopo l'invasione dell'Ucraina) e che la Moldavia venga riorganizzata in tre repubbliche separate ovvero Moldavia, Transnistria e Gagauzia. Qualora la Moldavia dovesse aderire all'Ue, secondo Mosca la Transnistria e la Gagauzia dovrebbero poter indire un referendum sulla propria indipendenza.

Nel piano, inoltre, il Cremlino ribadisce che non ci siano truppe europee in Ucraina, che la Russia mantenga i territori occupati e ottenga il controllo dell'intero Donbass, comprese le aree delle regioni di Donetsk e Luhansk attualmente sotto il controllo di Kiev. Mosca avrebbe anche chiesto che le navi russe abbiano libera circolazione nel Mar Nero e nel Mar Baltico e che ci sia una completa smilitarizzazione dei porti ucraini di Odessa e Mykolaiv.