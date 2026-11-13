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GUERRA IN UCRAINA

Le richieste di Mosca: «Finlandia fuori dalla NATO e Moldavia divisa»

Le indiscrezioni della Bild sul contenuto dei negoziati di Abu Dhabi sono state smentite ufficialmente dal Cremlino
Le richieste di Mosca: «Finlandia fuori dalla NATO e Moldavia divisa»
AFP
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Le richieste di Mosca: «Finlandia fuori dalla NATO e Moldavia divisa»
Le indiscrezioni della Bild sul contenuto dei negoziati di Abu Dhabi sono state smentite ufficialmente dal Cremlino

BERLINO - La Finlandia fuori dalla NATO, la Moldavia riorganizzata in tre repubbliche separate, zero truppe europee in Ucraina, il mantenimento dei territori occupati e il controllo dell'intero Donbass. Sono queste secondo la Bild le proposte avanzate dalla Russia ad Abu Dhabi.

Per porre fine alla guerra iniziata da Mosca nel 2022, quindi, secondo il quotidiano tedesco, le numerose richieste di Putin andrebbero ben oltre i confini dell'Ucraina.

Stando alla Bild, i negoziatori russi hanno discusso di come dovrebbe essere dal loro punto di vista il nuovo ordine di sicurezza europeo. Il piano di Mosca prevedrebbe, in particolare, che la Finlandia esca dalla NATO e torni allo status che aveva prima dell'adesione all'Alleanza Atlantica (avvenuta nel 2023, dopo l'invasione dell'Ucraina) e che la Moldavia venga riorganizzata in tre repubbliche separate ovvero Moldavia, Transnistria e Gagauzia. Qualora la Moldavia dovesse aderire all'Ue, secondo Mosca la Transnistria e la Gagauzia dovrebbero poter indire un referendum sulla propria indipendenza.

Nel piano, inoltre, il Cremlino ribadisce che non ci siano truppe europee in Ucraina, che la Russia mantenga i territori occupati e ottenga il controllo dell'intero Donbass, comprese le aree delle regioni di Donetsk e Luhansk attualmente sotto il controllo di Kiev. Mosca avrebbe anche chiesto che le navi russe abbiano libera circolazione nel Mar Nero e nel Mar Baltico e che ci sia una completa smilitarizzazione dei porti ucraini di Odessa e Mykolaiv.

In cambio, Mosca ritirerebbe le truppe dalla Transnistria e le armi nucleari dalla Bielorussia e rinuncerebbe al dispiegamento di missili a medio raggio sul suo territorio. Inoltre, il piano russo dovrebbe prevedere, secondo la Bild, che non vengano installate basi militari della NATO in Estonia, Lettonia e Lituania, nonché l'uscita della Finlandia dall'Alleanza atlantica. L'Ucraina dovrebbe inoltre ottenere uno status di neutralità, rinunciando all'adesione alla NATO. Non sarebbe invece esclusa la sua futura adesione all'Unione europea.

Secondo quanto riportato dal giornale tedesco, le dure condizioni per un "nuovo ordine europeo di sicurezza" sarebbero state avanzate da rappresentanti russi durante colloqui informali sulla fine della guerra in Ucraina. Il Cremlino, però, smentisce di aver chiesto l'uscita dalla NATO della Finlandia, né di altri Stati membri dell'Alleanza, durante i negoziati ad Abu Dhabi.

«Non ne sono a conoscenza. No, non è stata avanzata alcuna proposta in tal senso. Di certo non se n'è parlato», ha affermato il portavoce presidenziale Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda in merito, citato dalla TASS.

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