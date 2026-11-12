Paura a Ventimiglia: salvate 19 persone bloccate dal fiume in piena

L'ondata di maltempo che ha investito l'Italia sta provocando danni e allagamenti in diverse regioni. Particolarmente critica la situazione in Toscana, dove per oggi è stata diramata un'allerta rossa che interessa quattro province: in particolare Massa-Carrara e Lucca, oltre ad alcuni comuni delle province di Pistoia e Prato. Forti precipitazioni hanno causato problemi anche nella provincia ligure della Spezia.

Le ingenti piogge non daranno tregua nemmeno domani. È stata infatti emessa un'allerta arancione su parte di Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Allerta gialla, invece, nei restanti settori di Umbria e Lazio, in alcune zone di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata e Calabria, oltre che sull'intero territorio di Marche, Abruzzo, Molise e Campania.