Papa Leone XIV a Lima: «Basta machismo»
Il pontefice esorta a superare stereotipi di genere e chiede più uguaglianza nella vita pubblica e familiare.
Il pontefice esorta a superare stereotipi di genere e chiede più uguaglianza nella vita pubblica e familiare.
LIMA - Durante la sua visita in Perù, Papa Leone XIV ha chiesto di superare la «mentalità machista» ancora diffusa in molti Paesi sudamericani. Parlando davanti a decine di migliaia di persone nella capitale Lima, ha invitato a promuovere una maggiore partecipazione delle donne alla vita pubblica. «Il loro contributo in tutti gli ambiti della società e della Chiesa è indispensabile». Il Pontefice ha sottolineato che nel matrimonio e nella famiglia entrambi i partner devono godere della stessa dignità e ha condannato ogni forma di violenza contro le donne.
Leone si trova da mercoledì in Perù per una visita di cinque giorni, nell'ambito di un viaggio in Sudamerica. Nato negli Stati Uniti, ha trascorso due decenni nel Paese come missionario e vescovo, prima di trasferirsi a Roma. A Lima è stato accolto ancora una volta da centinaia di migliaia di persone. Secondo il Vaticano, al suo arrivo mercoledì sera circa tre milioni di persone hanno affollato le strade della capitale.
Papa: il «machismo» è incompatibile con la visione cristiana
Nel suo discorso di giovedì davanti a decine di migliaia di fedeli, Leone ha esortato ad abbandonare i tradizionali ruoli di genere. «È deplorevole constatare che persiste ancora una mentalità machista, che si manifesta nell'assenza del padre nella vita familiare, negli abusi e nella violenza contro le donne». Il Papa ha usato esplicitamente il termine «machismo», riferendosi alla convinzione, ancora diffusa in molti Paesi sudamericani, che gli uomini siano per natura superiori alle donne.
Il Pontefice ha ricordato che, secondo il cristianesimo, uomini e donne hanno pari dignità e responsabilità. La fede non giustifica «né una disuguaglianza nella responsabilità per i compiti domestici né la sottomissione di un coniuge all'altro». Ha quindi aggiunto: «Dobbiamo continuare a lavorare per armonizzare i ruoli di uomo e donna nelle famiglie».
Leone chiede di fare luce sugli scandali degli abusi
Nel suo intervento, il Papa non ha invece affrontato il dibattito interno alla Chiesa cattolica sull'accesso delle donne al sacerdozio. Come i suoi predecessori, Leone si oppone all'ordinazione sacerdotale femminile, richiamandosi alla tradizione di Gesù, che scelse soltanto uomini come apostoli.
In precedenza, durante un incontro con i vescovi peruviani, il Pontefice aveva chiesto di affrontare gli scandali legati agli abusi sessuali commessi da religiosi. «Dobbiamo reagire come farebbe Gesù: con verità, giustizia, perdono, riparazione e un impegno sempre più deciso per una cultura della prevenzione e della protezione dei più deboli da questi crimini». Anche il Perù, come molti altri Paesi, è stato teatro di numerosi casi di abusi.