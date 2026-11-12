Papa Leone XIV a Lima: «Basta machismo»

Papa: il «machismo» è incompatibile con la visione cristiana

Nel suo discorso di giovedì davanti a decine di migliaia di fedeli, Leone ha esortato ad abbandonare i tradizionali ruoli di genere. «È deplorevole constatare che persiste ancora una mentalità machista, che si manifesta nell'assenza del padre nella vita familiare, negli abusi e nella violenza contro le donne». Il Papa ha usato esplicitamente il termine «machismo», riferendosi alla convinzione, ancora diffusa in molti Paesi sudamericani, che gli uomini siano per natura superiori alle donne.

Il Pontefice ha ricordato che, secondo il cristianesimo, uomini e donne hanno pari dignità e responsabilità. La fede non giustifica «né una disuguaglianza nella responsabilità per i compiti domestici né la sottomissione di un coniuge all'altro». Ha quindi aggiunto: «Dobbiamo continuare a lavorare per armonizzare i ruoli di uomo e donna nelle famiglie».