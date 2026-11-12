Turchia
Quattro morti dopo lo schianto di un elicottero
Le autorità turche hanno avviato indagini per chiarire le cause dell’incidente, mentre continuano le operazioni di ricerca nel luogo dello schianto.
IMAGO / SOPA Images
Fonte Sda Dpa
Quattro morti dopo lo schianto di un elicottero
Le autorità turche hanno avviato indagini per chiarire le cause dell’incidente, mentre continuano le operazioni di ricerca nel luogo dello schianto.
MALATYA - Quattro militari hanno perso la vita in seguito allo schianto di un elicottero nell'est della Turchia, per cause ancora da chiarire. Lo ha reso noto il ministero della Difesa.
«Quattro dei nostri eroici commilitoni a bordo sono caduti in servizio in seguito allo schianto del nostro elicottero S-70 a Malatya, per cause non ancora accertate», si legge in un comunicato del ministero, che ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime.
Il dicastero ha aggiunto che, subito dopo l'incidente, sono stati individuati i rottami e avviate le operazioni di ricerca e soccorso.
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