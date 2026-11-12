Quattro morti dopo lo schianto di un elicottero

«Quattro dei nostri eroici commilitoni a bordo sono caduti in servizio in seguito allo schianto del nostro elicottero S-70 a Malatya, per cause non ancora accertate», si legge in un comunicato del ministero, che ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime.



Il dicastero ha aggiunto che, subito dopo l'incidente, sono stati individuati i rottami e avviate le operazioni di ricerca e soccorso.