Nasce "Next Crans-Montana"
Le famiglie dei sopravvissuti all'incendio uniscono le forze per promuovere cura, prevenzione e giustizia.
MILANO - A quasi un anno dalla tragedia di Capodanno al Constellation nasce Next Crans-Montana, l'associazione che riunisce le famiglie italiane dei ragazzi sopravvissuti all'incendio del 1° gennaio 2026.
L'associazione, spiega una nota, dà una forma giuridica e una struttura operativa al coordinamento che le famiglie italiane hanno avviato nei giorni successivi alla tragedia, quando si sono trovate a gestire insieme i trasferimenti sanitari, i rapporti con due sistemi ospedalieri e le pratiche amministrative in due Paesi. L'associazione opera su tre fronti: la cura di chi ha subito ustioni gravi, la prevenzione e la formazione dei giovani sulla sicurezza nei luoghi di aggregazione, l'accertamento della verità e la giustizia legali su quanto accaduto quella notte.
«Quello che abbiamo imparato accanto ai nostri figli deve diventare un patrimonio di tutti: un percorso di cura per chiunque subisca un'ustione grave in Italia, una cultura della sicurezza per i ragazzi che frequentano i luoghi di aggregazione, la verità su quella notte e il ricordo delle vittime», dichiara Maria Odette Goglio, presidente di Next Crans-Montana.
Il primo impegno della neo nata associazione è il patrocinio di «Mai soli», il progetto di Fondazione Ospedale Niguarda di Milano per la presa in carico globale e continua del paziente grande ustionato.
«L'evento di Crans-Montana, pur nella sua grande drammaticità - spiega Alberto Zoli, presidente della Fondazione Ospedale Niguarda - ci ha permesso di accendere un riflettore importante sulla malattia da ustione, che è a tutti gli effetti una patologia cronica grave e che accompagna tutti i pazienti colpiti per numerosi anni a venire».