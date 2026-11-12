Nasce "Next Crans-Montana"

L'associazione, spiega una nota, dà una forma giuridica e una struttura operativa al coordinamento che le famiglie italiane hanno avviato nei giorni successivi alla tragedia, quando si sono trovate a gestire insieme i trasferimenti sanitari, i rapporti con due sistemi ospedalieri e le pratiche amministrative in due Paesi. L'associazione opera su tre fronti: la cura di chi ha subito ustioni gravi, la prevenzione e la formazione dei giovani sulla sicurezza nei luoghi di aggregazione, l'accertamento della verità e la giustizia legali su quanto accaduto quella notte.