ITALIA
«Strage alle ore 10:50»: è di nuovo allarme bomba nelle scuole
Mail di minaccia inviate a diversi istituti, dal Veneto alla Sicilia. Alcuni istituti evacuati, in altri sono in corso accertamenti.
IMAGO / ABACAPRESS / social
Fonte Ats Ans
«Strage alle ore 10:50»: è di nuovo allarme bomba nelle scuole
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«Strage alle ore 10:50»: è di nuovo allarme bomba nelle scuole
Mail di minaccia inviate a diversi istituti, dal Veneto alla Sicilia. Alcuni istituti evacuati, in altri sono in corso accertamenti.
«Strage alle ore 10:50»: è di nuovo allarme bomba nelle scuole
Mail di minaccia inviate a diversi istituti, dal Veneto alla Sicilia. Alcuni istituti evacuati, in altri sono in corso accertamenti.
ITALIA - «Strage degli alunni e del personale alle ore 10:50». È la minaccia che ha fatto scattare una nuova ondata di allarmi bomba nelle scuole italiane, a meno di 24 ore dagli episodi analoghi di ieri. Anche oggi, email inquietanti sono arrivate in numerosi istituti, dal Nord al Sud del Paese, facendo scattare l'allerta.
I messaggi, che annunciano la presenza di ordigni esplosivi, hanno raggiunto diverse scuole di Veneto, Liguria, Umbria, Lazio e Sicilia.
In alcuni istituti sono scattate le evacuazioni, mentre in altri sono ancora in corso le verifiche.
Le minacce ricordano quelle segnalate ieri. E c'è un dettaglio che le accomuna: anche questa volta, le email risultano firmate con il nome di Mikhail Andropov.
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