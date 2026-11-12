«Strage alle ore 10:50»: è di nuovo allarme bomba nelle scuole

ITALIA - «Strage degli alunni e del personale alle ore 10:50». È la minaccia che ha fatto scattare una nuova ondata di allarmi bomba nelle scuole italiane, a meno di 24 ore dagli episodi analoghi di ieri. Anche oggi, email inquietanti sono arrivate in numerosi istituti, dal Nord al Sud del Paese, facendo scattare l'allerta.