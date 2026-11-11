Proteste contro il caro casa: a Barcellona vetrine in frantumi

Gli incidenti sono iniziati solo alla conclusione della marcia, quando un gruppo di giovani incappucciati ha preso di mira diversi negozi tra il Paseo de Gracia e la Gran Via, nei pressi di Plaza Catalunya, mandando in frantumi vetrine e appiccando cassonetti, riferisce l'agenzia Efe.

In diversi casi sono stati divelti i pannelli di protezione installati dagli esercenti e dati alle fiamme. I Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, hanno predisposto un cordone di agenti antisommossa per isolare la zona ed esploso gas lacrimogeni per disperdere i responsabili dei disordini.