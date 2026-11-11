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Omicidio in crociera

L'accusa sostiene che il delitto sia avvenuto dopo una lite, durante la cena sulla nave MSC Seascape.
Omicidio in crociera
IMAGO / Cavan Images (archivio)
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Omicidio in crociera
L'accusa sostiene che il delitto sia avvenuto dopo una lite, durante la cena sulla nave MSC Seascape.

GALVESTON - Un uomo è stato accusato di omicidio in Texas, negli Stati Uniti, per la morte di una donna a bordo di una nave da crociera.

Secondo la procura texana, l'8 novembre il 48enne avrebbe colpito ripetutamente una passeggera della «MSC Seascape», per poi strangolarla.

Prima dell'aggressione, i due avrebbero litigato durante la cena. La procura non ha chiarito quale fosse il loro rapporto, ma ha riferito che condividevano una cabina e che, dopo cena, vi sarebbero rientrati a breve distanza l'uno dall'altra.

Sangue sulle mani del sospetto
Intorno alle 21, un'addetta alle pulizie avrebbe bussato alla porta della cabina e parlato con il 48enne. In quel momento avrebbe visto la donna distesa a faccia in giù sul pavimento, immobile. Notando tracce di sangue sulle mani e sugli abiti dell'uomo, avrebbe quindi allertato il personale di bordo. Nessun altro sarebbe stato visto entrare o uscire dalla cabina.

La nave avrebbe attraccato lunedì a Galveston, in Texas, come già comunicato dalla polizia federale americana (FBI). L'uomo sarebbe stato arrestato proprio nel porto texano. Secondo la procura, in caso di condanna rischia l'ergastolo e una multa fino a 250.000 dollari (circa 225.000 euro).

Secondo la compagnia, la «MSC Seascape» può ospitare fino a 5.900 passeggeri e dispone di oltre 2.200 cabine.

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