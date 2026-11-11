Omicidio in crociera

Prima dell'aggressione, i due avrebbero litigato durante la cena. La procura non ha chiarito quale fosse il loro rapporto, ma ha riferito che condividevano una cabina e che, dopo cena, vi sarebbero rientrati a breve distanza l'uno dall'altra.

Sangue sulle mani del sospetto

Intorno alle 21, un'addetta alle pulizie avrebbe bussato alla porta della cabina e parlato con il 48enne. In quel momento avrebbe visto la donna distesa a faccia in giù sul pavimento, immobile. Notando tracce di sangue sulle mani e sugli abiti dell'uomo, avrebbe quindi allertato il personale di bordo. Nessun altro sarebbe stato visto entrare o uscire dalla cabina.