Omicidio in crociera
L'accusa sostiene che il delitto sia avvenuto dopo una lite, durante la cena sulla nave MSC Seascape.
GALVESTON - Un uomo è stato accusato di omicidio in Texas, negli Stati Uniti, per la morte di una donna a bordo di una nave da crociera.
Secondo la procura texana, l'8 novembre il 48enne avrebbe colpito ripetutamente una passeggera della «MSC Seascape», per poi strangolarla.
Prima dell'aggressione, i due avrebbero litigato durante la cena. La procura non ha chiarito quale fosse il loro rapporto, ma ha riferito che condividevano una cabina e che, dopo cena, vi sarebbero rientrati a breve distanza l'uno dall'altra.
Sangue sulle mani del sospetto
Intorno alle 21, un'addetta alle pulizie avrebbe bussato alla porta della cabina e parlato con il 48enne. In quel momento avrebbe visto la donna distesa a faccia in giù sul pavimento, immobile. Notando tracce di sangue sulle mani e sugli abiti dell'uomo, avrebbe quindi allertato il personale di bordo. Nessun altro sarebbe stato visto entrare o uscire dalla cabina.
La nave avrebbe attraccato lunedì a Galveston, in Texas, come già comunicato dalla polizia federale americana (FBI). L'uomo sarebbe stato arrestato proprio nel porto texano. Secondo la procura, in caso di condanna rischia l'ergastolo e una multa fino a 250.000 dollari (circa 225.000 euro).
Secondo la compagnia, la «MSC Seascape» può ospitare fino a 5.900 passeggeri e dispone di oltre 2.200 cabine.