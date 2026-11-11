Respinta la richiesta della BBC di archiviare la causa di Trump

Il giudice distrettuale Jeffrey Kuntz ha rifiutato di archiviare l'accusa di diffamazione contro la BBC rilevando che Trump ha presentato una tesi plausibile secondo cui l'emittente avrebbe danneggiato la sua reputazione, essendo consapevole - o dovendo essere consapevole - del carattere fuorviante del filmato. La decisione di Kuntz non entra nel merito dell'effettiva fondatezza delle accuse di Trump.