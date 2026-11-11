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Respinta la richiesta della BBC di archiviare la causa di Trump

La causa per diffamazione da 10 miliardi di dollari promossa da Trump contro l'emittente britannica potrà quindi andare avanti.
Respinta la richiesta della BBC di archiviare la causa di Trump
IMAGO / UPI Photo
Fonte Ats Ans
di Redazione
Respinta la richiesta della BBC di archiviare la causa di Trump
La causa per diffamazione da 10 miliardi di dollari promossa da Trump contro l'emittente britannica potrà quindi andare avanti.

WASHINGTON - Un giudice federale ha respinto la richiesta della BBC di archiviare la causa per diffamazione intentata dal presidente americano Donald Trump. Lo riferiscono i media statunitensi.

Il rigetto riguarda la causa per diffamazione da 10 miliardi di dollari intentata da Trump contro l'emittente pubblica britannica su un filmato di un suo discorso modificato in modo fuorviante: pertanto, l'azione legale potrà proseguire. Il giudice ha però respinto l'accusa di pratiche commerciali sleali mossa da Trump contro la BBC.

Il presidente ha lamentato alcuni filmati, tratti da un suo discorso, che sono stati manipolati in modo da far apparire un suo incitamento ai sostenitori per l'assalto al Campidoglio americano del 6 gennaio del 2021.

Si tratta di una delle diverse cause legali avviate da Trump contro i media, nell'ambito di un'ampia campagna di pressione volta a contro la copertura giornalistica da lui sgradita.

Il giudice distrettuale Jeffrey Kuntz ha rifiutato di archiviare l'accusa di diffamazione contro la BBC rilevando che Trump ha presentato una tesi plausibile secondo cui l'emittente avrebbe danneggiato la sua reputazione, essendo consapevole - o dovendo essere consapevole - del carattere fuorviante del filmato. La decisione di Kuntz non entra nel merito dell'effettiva fondatezza delle accuse di Trump.

La causa intentata dal presidente, depositata a dicembre presso un tribunale federale in Florida, accusa la BBC di averlo diffamato assemblando parti del suo discorso: tra queste, un passaggio in cui esortava i sostenitori a marciare verso il Campidoglio e un altro in cui diceva loro di "combattere come dannati". È stata invece omessa una parte in cui Trump invocava una protesta pacifica. Il discorso manipolato è apparso in un documentario del programma "Panorama" della BBC, poco prima delle elezioni presidenziali del 2024, vinte poi da Trump.

Un documento interno dell'emittente, trapelato all'esterno, ha indicato tali modifiche come prova di un possibile pregiudizio politico, scatenando una crisi d'immagine per l'emittente e portando a dimissioni di alto livello.

"Una grande vittoria contro le 'fake news': la BBC, che distorce in modo gravissimo la verità, è stata appena sconfitta in una sentenza emessa dall'autorevole giudice distrettuale Jeffrey T. Kuntz, del Distretto meridionale della Florida", ha scritto Trump su Truth.

"Nel suo incisivo provvedimento, il giudice Kuntz ha scritto: 'Nel caso di specie, il network ha creato la notizia. La BBC lo ha ammesso, confermando di aver manipolato un video per far apparire che il presidente avesse rilasciato una dichiarazione, in realtà, mai fatta".

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