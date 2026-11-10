Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare

Il numero di incidenti

Dal 2011 al 2025 sulle strade di Lugano si sono registrati 1818 incidenti con feriti o morti, una media di 121 all'anno. In 1281 casi si è trattato di feriti leggeri, in 519 ci sono stati feriti gravi, mentre 18 sinistri hanno avuto esito mortale. Il dato che distingue Lugano dal resto della Svizzera riguarda i mezzi coinvolti: le moto compaiono nel 43% degli incidenti, il doppio della media nazionale (21%). Anche i pedoni sono coinvolti più spesso che altrove: 20% contro il 12% svizzero. All'opposto le biciclette, presenti nel 9% dei casi contro una media nazionale del 25%. Gli incidenti in cui sono coinvolti soltanto altri veicoli - per esempio un'auto da sola o uno scontro tra un'automobile e un camion - sono il 32% a Lugano e il 45% in Svizzera.

Sulle strade di Bellinzona si sono verificati 1287 incidenti con feriti o morti. Una media di 86 all'anno, poco meno di due alla settimana. La gran parte degli episodi si è chiusa con conseguenze lievi: 1001 casi hanno provocato feriti leggeri. In 270 incidenti si contano invece feriti gravi, mentre 16 hanno avuto esito mortale. Una moto risulta coinvolta nel 31% degli incidenti registrati in città. All'opposto si collocano le biciclette, presenti nel 13% dei casi, circa la metà del dato nazionale. Più allineati alla media i pedoni, coinvolti nel 13% degli incidenti a Bellinzona. Identica invece la quota degli incidenti in cui non sono coinvolti né velocipedi, né motociclette, né persone a piedi: il 45% del totale, esattamente come nel resto della Svizzera. Si tratta, per esempio, di un'auto che esce di strada da sola o di una collisione tra un'automobile e un camion.