Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare
Quasi 49 incidenti al giorno sulle strade svizzere, tra il 2011 e il 2025. La mappa delle aree con più sinistri (e quali sono gli orari peggiori)
Tra il 2011 e il 2025 la polizia ha registrato in Svizzera 267'761 incidenti con feriti: circa 17'900 all'anno, quasi 49 al giorno. Solo lo scorso anno, secondo l'Ufficio federale delle strade (USTRA), 214 persone hanno perso la vita sulle strade e 3935 sono rimaste ferite gravemente.
Spesso basta poco: il volume della radio alzato per un attimo, uno sguardo mancato a destra, e dalla stradina laterale buia sbuca una bicicletta. Uno stridio di freni, poi l'urto. Gli incidenti con feriti si concentrano soprattutto nelle grandi città: in testa c'è Zurigo con 18'683 casi, seguita da Ginevra (7802), Losanna (5328) e Berna (5209).
20 Minuten ha fatto un'analisi su scala nazionale dei dati pubblicati dall'USTRA in questi quasi 15 anni. Abbiamo estrapolato quelli di sei località ticinesi: Lugano, Bellinzona, Locarno, Mendrisio, Biasca e Chiasso.
Il numero di incidenti
Dal 2011 al 2025 sulle strade di Lugano si sono registrati 1818 incidenti con feriti o morti, una media di 121 all'anno. In 1281 casi si è trattato di feriti leggeri, in 519 ci sono stati feriti gravi, mentre 18 sinistri hanno avuto esito mortale. Il dato che distingue Lugano dal resto della Svizzera riguarda i mezzi coinvolti: le moto compaiono nel 43% degli incidenti, il doppio della media nazionale (21%). Anche i pedoni sono coinvolti più spesso che altrove: 20% contro il 12% svizzero. All'opposto le biciclette, presenti nel 9% dei casi contro una media nazionale del 25%. Gli incidenti in cui sono coinvolti soltanto altri veicoli - per esempio un'auto da sola o uno scontro tra un'automobile e un camion - sono il 32% a Lugano e il 45% in Svizzera.
Sulle strade di Bellinzona si sono verificati 1287 incidenti con feriti o morti. Una media di 86 all'anno, poco meno di due alla settimana. La gran parte degli episodi si è chiusa con conseguenze lievi: 1001 casi hanno provocato feriti leggeri. In 270 incidenti si contano invece feriti gravi, mentre 16 hanno avuto esito mortale. Una moto risulta coinvolta nel 31% degli incidenti registrati in città. All'opposto si collocano le biciclette, presenti nel 13% dei casi, circa la metà del dato nazionale. Più allineati alla media i pedoni, coinvolti nel 13% degli incidenti a Bellinzona. Identica invece la quota degli incidenti in cui non sono coinvolti né velocipedi, né motociclette, né persone a piedi: il 45% del totale, esattamente come nel resto della Svizzera. Si tratta, per esempio, di un'auto che esce di strada da sola o di una collisione tra un'automobile e un camion.
Dal 2011 al 2025 a Locarno si sono verificati 768 incidenti stradali con feriti o morti, in media 51 all'anno. In 586 casi le conseguenze sono state lievi, in 178 i feriti sono stati gravi, in 4 occasioni l'incidente è costato la vita a una persona. Il dato che distingue maggiormente Locarno dal resto del Paese riguarda i motociclisti: sono coinvolti nel 32% degli incidenti, contro una media svizzera del 21%. Anche i pedoni risultano sopra la media nazionale, con il 15% dei casi. Al contrario le biciclette compaiono nel 15% degli incidenti, molto meno del 25% registrato in media in Svizzera. Nel 39% dei casi sono invece coinvolti soltanto altri veicoli - per esempio un'auto da sola oppure un'auto contro un camion.
A Mendrisio si sono verificati 678 incidenti stradali con morti o feriti, in media 45 all'anno. Il bilancio complessivo è di 486 feriti lievi, 182 feriti gravi e 10 morti. Le moto sono coinvolte nel 34% degli incidenti e biciclette nel 12% dei casi, meno della metà del 25% svizzero. I pedoni sono presenti nel 14% degli incidenti, mentre nel 44% dei casi sono coinvolti soltanto altri veicoli, ad esempio un'auto da sola oppure un'auto contro un camion.
Dal 2011 a Biasca si sono verificati 179 incidenti stradali con morti o feriti, una media di dodici all'anno. Il bilancio complessivo del periodo 2011-2025 parla di 144 persone ferite in modo lieve, 32 ferite gravemente e tre morti. Il dato che distingue maggiormente Biasca dal resto del Paese riguarda i mezzi coinvolti. Nel 66% dei casi si tratta di incidenti che coinvolgono soltanto automobili o altri veicoli - una vettura da sola, oppure un'auto contro un camion - contro una media svizzera del 45%. Di conseguenza, gli utenti più vulnerabili della strada compaiono meno spesso nelle statistiche locali: le biciclette sono coinvolte nel 9% degli incidenti, le moto nel 15% e i pedoni nel 10%
Nel periodo indicato, sulle strade di Chiasso si sono verificati 244 incidenti con morti o feriti, in media 16 all'anno. Di questi, 189 si sono conclusi con feriti lievi, 54 con feriti gravi e uno è stato mortale. I dati coprono il periodo compreso fra il 2011 e il 2025. Il quadro che emerge dalla distribuzione degli incidenti si discosta sensibilmente dalla media svizzera soprattutto per quanto riguarda i pedoni. A Chiasso una persona a piedi è coinvolta nel 23% degli incidenti, quasi il doppio del dato nazionale (12%). Elevata anche la quota di incidenti che coinvolgono motociclette: 27%. In controtendenza invece la bicicletta, presente solo nell'8% dei sinistri. Nel 44% dei casi sono coinvolti unicamente altri veicoli - per esempio un'auto da sola o uno scontro fra un'auto e un camion.
Le tipologie e le dinamiche
La classifica delle tipologie conferma il quadro. A Lugano gli sbandamenti e gli incidenti a veicolo isolato restano la categoria più numerosa con il 26% (media svizzera 33%), ma subito dopo arrivano gli incidenti con pedoni, che a Lugano pesano per il 19% contro l'11% nazionale. Seguono i tamponamenti (18%, contro il 19% svizzero), gli incidenti in svolta e quelli in immissione, entrambi al 10% (rispettivamente 8% e 12% la media nazionale), i sinistri durante sorpassi o cambi di corsia (7% contro 5%), l'attraversamento della carreggiata (5%, come in Svizzera), le collisioni frontali (4%, come in Svizzera) e infine le manovre di parcheggio e le altre tipologie, entrambe all'1%.
A Bellinzona la categoria più frequente resta quella degli sbandamenti e degli incidenti a veicolo isolato, che pesano per il 30% del totale. Seguono i tamponamenti, con il 23%, e gli incidenti che coinvolgono pedoni, al 13%. Più vicini al dato nazionale gli incidenti in immissione (12%, come la media svizzera) e quelli in svolta (7% contro l'8%). Identica la quota di sinistri legati a sorpassi o cambi di corsia, al 5% sia in città sia nel resto del Paese. Seguono gli incidenti nell'attraversamento della carreggiata (4%) e le collisioni frontali (3%). Chiudono la classifica le categorie residuali: gli incidenti in fase di parcheggio e quelli classificati come "altro" pesano ciascuno per l'1%, in linea con la media svizzera.
La dinamica più frequente sul territorio di Locarno è il tamponamento, con il 22% degli incidenti (media svizzera 19%). Seguono gli sbandamenti e gli incidenti a veicolo isolato, che a Locarno pesano per il 20%, e gli investimenti di pedoni, al 15%. Si registrano poi gli incidenti in immissione (10%), quelli legati all'attraversamento della carreggiata (10%), gli incidenti in svolta (8%), quelli durante sorpassi o cambi di corsia (7%) e le collisioni frontali (5%). Chiudono con l'1% ciascuno gli incidenti di parcheggio e le altre tipologie.
La tipologia più ricorrente a Mendrisio è lo sbandamento o incidente a veicolo isolato, con il 29% dei casi, seguito dal tamponamento con il 21% e dall'investimento di pedoni con il 13%. Gli incidenti in immissione pesano per il 12% (come la media nazionale) e quelli in svolta per il 9%. Sopra la media nazionale anche i sinistri legati a sorpassi o cambi di corsia, pari all'8%, e le collisioni frontali, al 5%. Marginali invece gli incidenti durante l'attraversamento della carreggiata (1%), quelli in fase di parcheggio (1%) e le altre tipologie (1%).
Guardando alla dinamica, la casistica più frequente a Biasca è quella degli sbandamenti e degli incidenti a veicolo singolo: il 34% del totale, in linea con il 33% svizzero. Seguono gli incidenti in fase di immissione nella carreggiata, che a Biasca pesano per il 15%, e i tamponamenti, che invece sono nettamente meno frequenti che altrove (12% contro il 19%). Sopra la media nazionale anche gli incidenti in svolta, che rappresentano il 12% dei casi, e quelli legati all'attraversamento della carreggiata, all'8%. Gli investimenti di pedoni si attestano al 10%, mentre restano marginali i sinistri durante sorpassi o cambi di corsia (3%), le manovre di parcheggio (2%), le collisioni frontali (2%), gli incidenti con animali e le altre tipologie (1% ciascuno).
Dopo gli investimenti di pedoni al 24%, a Chiasso la seconda causa più frequente è lo sbandamento o l'incidente a veicolo isolato, con il 23%. Seguono i tamponamenti (19%, esattamente come nel resto della Svizzera), gli incidenti in immissione nella carreggiata (11%) e quelli in svolta (11%). Più marginali le altre tipologie: attraversamento della carreggiata 5%, sorpasso o cambio di corsia 4%, incidenti durante il parcheggio 2%, collisioni frontali 1% - contro il 4% della media svizzera - e altri incidenti 1%.
Le tre strade più critiche
A Lugano la strada con il maggior numero di incidenti è la Via Clemente Maraini: 104 sinistri su una strada che misura complessivamente 1,6 chilometri, di cui 23 con feriti gravi e uno mortale. Segue la Via Trevano, con 96 incidenti su 1,4 chilometri e 32 casi con feriti gravi. Al terzo posto la Via Besso: 55 incidenti su 990 metri, 16 dei quali con feriti gravi. Il conteggio non comprende i 66 incidenti avvenuti sul tratto autostradale.
Dal 2011 a oggi la Via San Gottardo è l'asse di Bellinzona con il maggior numero di incidenti stradali: 83 casi lungo i suoi 2,4 chilometri, dodici dei quali con feriti gravi. Nel conteggio non rientrano i 106 incidenti avvenuti in autostrada, considerati a parte. Al secondo posto si colloca In Tirada, con 64 incidenti su 1,8 chilometri. Qui il bilancio dei casi più seri è però superiore a quello della via San Gottardo: tredici incidenti con feriti gravi, il numero più alto fra le tre strade. Chiude la classifica la Via Franco Zorzi, lunga 1,2 chilometri, dove si contano sei incidenti con feriti gravi.
La strada più critica di Locarno è la Via allo Stradonino: 2,3 chilometri sui quali dal 2011 si sono contati 83 incidenti, di cui 14 con feriti gravi e uno mortale. Segue la Via Vallemaggia, lunga 4,4 chilometri, con 73 incidenti, 22 dei quali gravi e due mortali. Al terzo posto la Via Rinaldo Simen, che in appena 620 metri ha fatto registrare 46 incidenti, 14 con feriti gravi. Non sono compresi in questa classifica i 30 incidenti avvenuti in autostrada.
Escludendo l'autostrada, dove dal 2011 si sono registrati 128 incidenti, la strada con il maggior numero di sinistri di Mendrisio è la Via Carlo Maderno: 48 incidenti lungo i suoi 4,5 chilometri, di cui 23 con feriti gravi e 2 mortali. Seguono la Via Stefano Franscini, con 33 incidenti - 5 dei quali gravi - concentrati su appena 720 metri, e la Via Campagna Adorna, con 30 incidenti, di cui 4 gravi, su 1,5 chilometri.
A Biasca la strada con il maggior numero di incidenti è la Via Chiasso: 18 sinistri lungo i suoi 3,7 chilometri, di cui cinque con feriti gravi e uno mortale. Seguono la Via Generale Guisan, dove in appena 810 metri si sono registrati 13 incidenti, tre dei quali con feriti gravi, e la Via Parallela, con 12 incidenti su 1,2 chilometri e ben sei casi con feriti gravi. Non sono conteggiati in questa classifica i 21 incidenti avvenuti sull'autostrada.
Veniamo a Chiasso: la strada con il maggior numero di incidenti è il Corso San Gottardo: 29 sinistri su 1,3 chilometri, nove dei quali con feriti gravi. Segue a brevissima distanza Via Como, anch'essa lunga 1,3 chilometri, con 28 incidenti di cui otto gravi. Al terzo posto Via Maestri Comacini, che su appena 450 metri ha registrato 16 incidenti, tre dei quali con feriti gravi. In questa classifica non sono conteggiati i 23 incidenti avvenuti sull'autostrada.
L'ora critica
La distribuzione nell'arco della giornata indica per Lugano un picco netto tra le 17 e le 18, con 173 incidenti registrati in quella fascia oraria dal 2011 a oggi. Il giorno più critico è il mercoledì, con 295 sinistri, seguito da giovedì e venerdì (288 ciascuno) e dal martedì (286). Più staccati il lunedì (250) e il sabato (241). La domenica è di gran lunga il giorno più tranquillo, con 170 incidenti.
Anche a Bellinzona la fascia oraria più critica per chi si muove è quella tra le 17 e le 18. È in quell'ora, al rientro dal lavoro, che si registra il picco degli incidenti della giornata: 124 casi, considerando tutti gli anni dal 2011 in poi. La distribuzione nell'arco delle 24 ore segue l'andamento del traffico: i numeri restano bassi nelle ore notturne, salgono con la mattina e raggiungono il massimo nel tardo pomeriggio, prima di calare di nuovo in serata. Anche la settimana ha i suoi giorni critici. In testa ci sono mercoledì e venerdì, appaiati a quota 212 incidenti ciascuno. Seguono martedì con 197 e lunedì con 190, poi giovedì con 179 e sabato con 174. La giornata più tranquilla è la domenica, con 123 incidenti.
Locarno non si discosta da quanto osservato finora: l'ora di punta tra le 17 e le 18 è la più pericolosa, con 81 incidenti complessivi dal 2011. Il giorno più critico è il mercoledì, con 129 casi, seguito da venerdì (126) e martedì (120). Giovedì se ne contano 112, sabato 98, lunedì 97 e domenica 86, il giorno più tranquillo della settimana.
La distribuzione nell'arco della giornata mostra anche a Mendrisio un picco tra le 17 e le 18, con 69 incidenti complessivi dal 2011. Il giorno più critico è il giovedì, con 110 sinistri, seguito dal martedì (108), da lunedì e mercoledì (104 ciascuno) e dal venerdì (92). Meno incidenti nel fine settimana: 87 il sabato e 73 la domenica.
Il momento più critico della giornata per Biasca è quello del rientro dal lavoro: le ore di punta sono quelle tra le 16 e le 17 e tra le 18 e le 19, con 15 incidenti ciascuna. Sull'arco della settimana il giorno nero è il sabato, con 42 incidenti, un dato nettamente superiore a quello degli altri giorni. Martedì, giovedì e venerdì si fermano a 25 sinistri ciascuno, la domenica a 23, il mercoledì a 20 e il lunedì a 19, che risulta così il giorno più tranquillo.
Anche a Chiasso, guardando alla distribuzione nell'arco della giornata, il momento più critico è quello del rientro dal lavoro: la fascia oraria con più incidenti è quella fra le 17 e le 18. Il giorno più a rischio è invece il lunedì, con 44 incidenti dal 2011. Seguono il giovedì (41), il martedì (39), il venerdì (36), il mercoledì (34), il sabato (27) e infine la domenica, il giorno più tranquillo, con 23 sinistri.