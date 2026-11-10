Caso Eternit: la Cassazione riapre il processo, Schmidheiny torna in aula
Non è stata accolta la richiesta della Procura generale che aveva chiesto la conferma della condanna a nove anni e sei mesi di reclusione per l’imputato.
Non è stata accolta la richiesta della Procura generale che aveva chiesto la conferma della condanna a nove anni e sei mesi di reclusione per l’imputato.
ROMA - Nuovo processo di appello in Italia per l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny accusato di omicidio colposo plurimo aggravato nel processo detto Eternit bis. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione della Corte suprema di cassazione disponendo un nuovo giudizio di secondo grado in relazione ad una sessantina di vittime, mentre è stata dichiarata la prescrizione in riferimento ad altre 25 vittime da amianto.
Non è stata accolta la richiesta della Procura generale che aveva chiesto la conferma della condanna a nove anni e sei mesi di reclusione per l'imputato.
La decisione della Corte suprema in merito al caso Eternit ed alle accuse nei confronti di Schmidheiny è arrivata dopo oltre sei ore di camera di consiglio. Il presidente della quarta sezione ha letto il dispositivo in un'aula ingombra di parenti delle vittime che sono rimasti in assoluto silenzio.
Il verdetto riporterà davanti ad altra sezione della corte d'appello di Torino (Piemonte) la vicenda della cosiddetta "fabbrica killer" di Casale Monferrato (provincia di Alessandria, Piemonte) per una nuova valutazione. Il giudizio dovrà riguardare circa 60 persone decedute in seguito all'inquinamento di amianto ed al mesotelioma. Per altri 25 è stata sancita la prescrizione definitiva e questo, insieme con la mancata affermazione della responsabilità penale per Schmidheiny, è una sostanziale vittoria per i difensori che poco più di un anno fa avevano fatto tornare indietro il procedimento perché la sentenza di secondo grado non era stata tradotta in tedesco.
Schmidheiny aveva gestito lo stabilimento Eternit di Casale dal 1976 al 1986. Parenti e familiari delle vittime stamani davanti alla sede del tribunale supremo tenevano uno striscione con scritto "Giustizia-Ricerca-Bonifiche". Adesso faticano a contenere lo sconcerto per la decisione della Corte. "Dobbiamo capire, dobbiamo capire", dicono, stando a quanto scrive l'agenzia di stampa italiana askanews.