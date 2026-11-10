Caso Eternit: la Cassazione riapre il processo, Schmidheiny torna in aula

La decisione della Corte suprema in merito al caso Eternit ed alle accuse nei confronti di Schmidheiny è arrivata dopo oltre sei ore di camera di consiglio. Il presidente della quarta sezione ha letto il dispositivo in un'aula ingombra di parenti delle vittime che sono rimasti in assoluto silenzio.

Il verdetto riporterà davanti ad altra sezione della corte d'appello di Torino (Piemonte) la vicenda della cosiddetta "fabbrica killer" di Casale Monferrato (provincia di Alessandria, Piemonte) per una nuova valutazione. Il giudizio dovrà riguardare circa 60 persone decedute in seguito all'inquinamento di amianto ed al mesotelioma. Per altri 25 è stata sancita la prescrizione definitiva e questo, insieme con la mancata affermazione della responsabilità penale per Schmidheiny, è una sostanziale vittoria per i difensori che poco più di un anno fa avevano fatto tornare indietro il procedimento perché la sentenza di secondo grado non era stata tradotta in tedesco.