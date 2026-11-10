Cerca e trova immobili
Segnalaci
ITALIA

Caso Eternit: la Cassazione riapre il processo, Schmidheiny torna in aula

Non è stata accolta la richiesta della Procura generale che aveva chiesto la conferma della condanna a nove anni e sei mesi di reclusione per l’imputato.
Caso Eternit: la Cassazione riapre il processo, Schmidheiny torna in aula
IMAGO / ZUMA Press
Fonte Ats Ask
di Redazione
Caso Eternit: la Cassazione riapre il processo, Schmidheiny torna in aula
Non è stata accolta la richiesta della Procura generale che aveva chiesto la conferma della condanna a nove anni e sei mesi di reclusione per l’imputato.

ROMA - Nuovo processo di appello in Italia per l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny accusato di omicidio colposo plurimo aggravato nel processo detto Eternit bis. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione della Corte suprema di cassazione disponendo un nuovo giudizio di secondo grado in relazione ad una sessantina di vittime, mentre è stata dichiarata la prescrizione in riferimento ad altre 25 vittime da amianto.

Non è stata accolta la richiesta della Procura generale che aveva chiesto la conferma della condanna a nove anni e sei mesi di reclusione per l'imputato.

La decisione della Corte suprema in merito al caso Eternit ed alle accuse nei confronti di Schmidheiny è arrivata dopo oltre sei ore di camera di consiglio. Il presidente della quarta sezione ha letto il dispositivo in un'aula ingombra di parenti delle vittime che sono rimasti in assoluto silenzio.

Il verdetto riporterà davanti ad altra sezione della corte d'appello di Torino (Piemonte) la vicenda della cosiddetta "fabbrica killer" di Casale Monferrato (provincia di Alessandria, Piemonte) per una nuova valutazione. Il giudizio dovrà riguardare circa 60 persone decedute in seguito all'inquinamento di amianto ed al mesotelioma. Per altri 25 è stata sancita la prescrizione definitiva e questo, insieme con la mancata affermazione della responsabilità penale per Schmidheiny, è una sostanziale vittoria per i difensori che poco più di un anno fa avevano fatto tornare indietro il procedimento perché la sentenza di secondo grado non era stata tradotta in tedesco.

Schmidheiny aveva gestito lo stabilimento Eternit di Casale dal 1976 al 1986. Parenti e familiari delle vittime stamani davanti alla sede del tribunale supremo tenevano uno striscione con scritto "Giustizia-Ricerca-Bonifiche". Adesso faticano a contenere lo sconcerto per la decisione della Corte. "Dobbiamo capire, dobbiamo capire", dicono, stando a quanto scrive l'agenzia di stampa italiana askanews.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
caso eterniteternitschmidheiny
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
LIVE
CANTONE
1 gior
48
76

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa
LIVE
SVIZZERA
1 gior
120
220

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno
LIVE
MAGGIA
2 gior
20
51

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale
LIVE
FCL
2 gior
34
73

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»
LIVE
AUSTRIA/SVIZZERA
1 gior
41
67

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata
LIVE
CONFINE
1 gior
6
34

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila
LIVE
CANTONE
7 ore
104
179

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio
LIVE
AVEGNO GORDEVIO
1 gior

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva
LIVE
FAIDO
1 gior
12
52

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata
LIVE
CANTONE
14 ore
3
65

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»
LIVE
BELLINZONA
21 ore
9
61

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»
LIVE
LOCARNO
2 gior
12
70

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro
LIVE
CANBERRA
2 gior
5
28

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche
LIVE
BERNA
2 gior
2
84

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15
158

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare
LIVE
CANTONE
14 ore
11

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo
LIVE
ZURIGO
2 gior

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo

«Gli hacker possono colpire anche te»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
46

«Gli hacker possono colpire anche te»

In bilico tra la vita e la morte
LIVE
CANTONE
2 gior
2
16

In bilico tra la vita e la morte

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
5 ore

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata
LIVE
CALCIO
1 gior
3
18

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti
LIVE
CANTONE
1 gior
13
24

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore
LIVE
CRACOVIA
2 gior

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi
LIVE
LOCARNO
1 gior

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»
LIVE
NATIONAL LEAGUE
1 gior
4
23

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»
LIVE
CADENAZZO
1 gior
53
113

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente
LIVE
ZURIGO
1 gior
37
80

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero
LIVE
SCI ALPINO
22 ore
1
17

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS
LIVE
GIUBIASCO
2 gior
107
77

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione
LIVE
GIUBIASCO
2 gior
17
147

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende
LIVE
VALLESE
2 gior
12
45

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende

Il Governo trasloca per un giorno
LIVE
CANTONE
10 ore
54

Il Governo trasloca per un giorno

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere
LIVE
CANTONE
9 ore
1
22

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?
LIVE
SVIZZERA
11 ore
8
25

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?

Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera
LIVE
CALCIO
2 gior
1
9

Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera

Cento candeline per Caterina Ceschi
LIVE
LOCARNO
1 gior
1
19

Cento candeline per Caterina Ceschi

Il ristorante dei Moretti è fallito
LIVE
VALLESE
1 gior
14
54

Il ristorante dei Moretti è fallito

Medaglie e sorrisi al sapore di miele
LIVE
VALLE DI MUGGIO
2 gior
43

Medaglie e sorrisi al sapore di miele

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
8
30

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»

«Non siamo semplici affittacamere»
LIVE
LUGANO
1 gior
12
31

«Non siamo semplici affittacamere»

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
31
131

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»
LIVE
CICLOCROSS
21 ore
1
10

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»

Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»
LIVE
LUGANO
13 ore
17
37

Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»

Negato lo statuto S a 286 ucraini
LIVE
SVIZZERA
2 gior
33
211

Negato lo statuto S a 286 ucraini

Se i figli commettono reati gravi, «punire anche i genitori»
LIVE
CANTONE
10 ore
69
214

Se i figli commettono reati gravi, «punire anche i genitori»

Vent'anni di 'ndrangheta o solo «gesti di cortesia»?
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
14 ore
8
25

Vent'anni di 'ndrangheta o solo «gesti di cortesia»?

La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia
LIVE
U20
3 gior
25
115

La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia

Insulti, umiliazioni e capelli strappati: «Avevo paura ad andare ad allenamento»
LIVE
ZURIGO
1 gior

Insulti, umiliazioni e capelli strappati: «Avevo paura ad andare ad allenamento»

K.I.T.T. non trova acquirenti: l'auto di "Supercar" resta invenduta
LIVE
ZURIGO
3 gior
1
17

K.I.T.T. non trova acquirenti: l'auto di "Supercar" resta invenduta

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Hegseth sotto pressione per l'impeachment: «Una farsa politica»
LIVE
STATI UNITI
19 min

Hegseth sotto pressione per l'impeachment: «Una farsa politica»

L'Iran respinge le accuse sui frigo: «Parigi scarica i suoi flop»
LIVE
IRAN / FRANCIA
42 min

L'Iran respinge le accuse sui frigo: «Parigi scarica i suoi flop»

«Gli hacker potrebbero colpire gli elettrodomestici»
LIVE
EUROPA
2 ore
3
6

«Gli hacker potrebbero colpire gli elettrodomestici»

Ueno Bank, il 93% dei risparmiatori è già stato rimborsato
LIVE
PARAGUAY
2 ore

Ueno Bank, il 93% dei risparmiatori è già stato rimborsato

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti
LIVE
BULGARIA
3 ore

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti

Milioni di euro e lingotti d’oro verso la Svizzera, poi la svolta
LIVE
CONFINE
3 ore
1
6

Milioni di euro e lingotti d’oro verso la Svizzera, poi la svolta

«Uno spettacolo politico»
LIVE
STATI UNITI
4 ore
2
10

«Uno spettacolo politico»

A Gaza, tra tende distrutte e aiuti insufficienti: «La scuola è un atto di speranza»
LIVE
HAMAS / ISRAELE
4 ore
1

A Gaza, tra tende distrutte e aiuti insufficienti: «La scuola è un atto di speranza»

Accordo Trump-Putin: il viaggio incerto della petroliera
LIVE
STATI UNITI/RUSSIA
5 ore
8

Accordo Trump-Putin: il viaggio incerto della petroliera

Anthropic pianifica una quotazione in borsa con una valutazione da mille miliardi
LIVE
STATI UNITI
5 ore
4

Anthropic pianifica una quotazione in borsa con una valutazione da mille miliardi