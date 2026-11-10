Accordo Trump-Putin: il viaggio incerto della petroliera
Il carico russo diretto negli USA resta bloccato in mare aperto in attesa di nuove istruzioni.
Il carico russo diretto negli USA resta bloccato in mare aperto in attesa di nuove istruzioni.
NEW YORK - Un carico di gasolio russo è in attesa di istruzioni dopo che la nave cisterna Mr Agioi Fanendes si è fermata nel Nord Atlantico, non lontano dalla costa orientale degli Stati Uniti, con circa 40.000 tonnellate di gasolio a bassissimo tenore di zolfo ancora a bordo.
Lo scrive su X Kpler, la piattaforma di intelligence e analis specializzata nel monitoraggio del mercato globale delle materie prime.
In base ai rapporti di tracciamento marittimo, l'imbarcazione aveva effettuato il carico a Primorsk, in Russia, il 23 ottobre, indicando inizialmente New York come destinazione, con arrivo previsto per il 7 novembre.
Successivamente, tuttavia, spiega la società di intelligence marittima, la destinazione nel sistema Ais è stata modificata "in attesa di ordini" ("For orders"). Da ieri, la nave è rimasta quasi ferma; il suo pescaggio, rimasto invariato a 11 metri, suggerisce che non sia stato scaricato alcun carico. In assenza di una destinazione confermata, i prossimi spostamenti dell'imbarcazione rimangono incerti.
Il 23 ottobre scorso il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov aveva confermato che la prima petroliera carica di gasolio russo è partita per gli Stati Uniti, nel quadro dell'accordo tra i due presidenti, Vladimir Putin e Donald Trump, per la rimozione parziale delle limitazioni alla vendita di carburanti.
In precedenza Reuters aveva riferito che un petroliera battente bandiera maltese, la Agioi Fanendes, era in rotta verso New York dove era attesa il 7 novembre.