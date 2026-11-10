Accordo Trump-Putin: il viaggio incerto della petroliera

In base ai rapporti di tracciamento marittimo, l'imbarcazione aveva effettuato il carico a Primorsk, in Russia, il 23 ottobre, indicando inizialmente New York come destinazione, con arrivo previsto per il 7 novembre.

Successivamente, tuttavia, spiega la società di intelligence marittima, la destinazione nel sistema Ais è stata modificata "in attesa di ordini" ("For orders"). Da ieri, la nave è rimasta quasi ferma; il suo pescaggio, rimasto invariato a 11 metri, suggerisce che non sia stato scaricato alcun carico. In assenza di una destinazione confermata, i prossimi spostamenti dell'imbarcazione rimangono incerti.