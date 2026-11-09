Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa

Oltre 2000 franchi per accudire i figli

Una delle voci di spesa più importanti riguarda i due figli, uno già in età scolastica e l'altro più piccolo. Quando la madre lavora, i bambini frequentano l'asilo nido e il doposcuola, per un costo complessivo di circa 2200 franchi al mese. A questo si aggiungono le attività extrascolastiche, come nuoto e kung-fu. «Per noi è importante poter offrire ai nostri figli molte opportunità», spiega J., precisando però di voler insegnare loro anche il valore dei limiti. La famiglia si concede inoltre circa tre vacanze all'anno, per un totale di quattro o cinque settimane. Tra le destinazioni preferite figurano il mare nell'Europa meridionale e gli alberghi per famiglie nel Vorarlberg e in Tirolo. Quest'anno sono stati anche in Florida, negli Stati Uniti.

«Non viviamo nel lusso»

Nonostante le entrate elevate, il medico sostiene di non condurre una vita lussuosa. La famiglia abita in un appartamento di 5,5 locali, con una superficie di circa 160 metri quadrati, per il quale paga 3800 franchi di affitto mensile. Il desiderio sarebbe quello di acquistare un'abitazione di proprietà, ma il capitale necessario rappresenta ancora un ostacolo. «Per un immobile del valore di due milioni di franchi calcolo il 30% di mezzi propri. Sono circa 600mila franchi», spiega.