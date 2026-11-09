Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa
Il racconto a 20 Minuten di un padre di famiglia, poco più che quarantenne e medico dirigente in un ospedale regionale
Il racconto a 20 Minuten di un padre di famiglia, poco più che quarantenne e medico dirigente in un ospedale regionale
ZURIGO - Uno stipendio netto di quasi 20mila franchi al mese, circa 15mila franchi di spese e un risparmio mensile di 6000 franchi. Eppure, il sogno di acquistare una casa di proprietà resta ancora lontano. È la situazione raccontata a 20 Minuten da J., un medico dirigente poco più che quarantenne, impiegato in un ospedale regionale. Sposato e padre di due figli, vive con la famiglia nel Canton Zurigo e ha deciso di rendere pubblico il proprio budget.
«Sono consapevole che viviamo in una situazione finanziariamente molto privilegiata», ammette il medico, che considera tuttavia giustificata la propria retribuzione. «Svolgo una professione che richiede una formazione intensiva. Nella quotidianità viene richiesto molto e porto una grande responsabilità». La moglie lavora a tempo parziale e contribuisce al bilancio familiare con circa 1000 franchi al mese. Le uscite comprendono imposte, assicurazioni, alimentari, trasporti, tempo libero, vacanze, abbigliamento e attività per i bambini.
Oltre 2000 franchi per accudire i figli
Una delle voci di spesa più importanti riguarda i due figli, uno già in età scolastica e l'altro più piccolo. Quando la madre lavora, i bambini frequentano l'asilo nido e il doposcuola, per un costo complessivo di circa 2200 franchi al mese. A questo si aggiungono le attività extrascolastiche, come nuoto e kung-fu. «Per noi è importante poter offrire ai nostri figli molte opportunità», spiega J., precisando però di voler insegnare loro anche il valore dei limiti. La famiglia si concede inoltre circa tre vacanze all'anno, per un totale di quattro o cinque settimane. Tra le destinazioni preferite figurano il mare nell'Europa meridionale e gli alberghi per famiglie nel Vorarlberg e in Tirolo. Quest'anno sono stati anche in Florida, negli Stati Uniti.
«Non viviamo nel lusso»
Nonostante le entrate elevate, il medico sostiene di non condurre una vita lussuosa. La famiglia abita in un appartamento di 5,5 locali, con una superficie di circa 160 metri quadrati, per il quale paga 3800 franchi di affitto mensile. Il desiderio sarebbe quello di acquistare un'abitazione di proprietà, ma il capitale necessario rappresenta ancora un ostacolo. «Per un immobile del valore di due milioni di franchi calcolo il 30% di mezzi propri. Sono circa 600mila franchi», spiega.
Pur riuscendo a mettere da parte circa 6000 franchi ogni mese, J. ritiene che serviranno ancora dai cinque ai dieci anni prima di poter realizzare il progetto. «Penso che in Svizzera sia un lusso potersi permettere una casa di proprietà», osserva. Per il medico, la sicurezza economica non significa soltanto potersi concedere ciò che si desidera, ma anche accumulare risparmi sufficienti per garantirsi una pensione confortevole e affrontare le spese della vecchiaia senza dover dipendere dallo Stato.