Insulti, umiliazioni e capelli strappati: «Avevo paura ad andare ad allenamento»
Nuove testimonianze e sentenze svelano il lato oscuro del pattinaggio artistico svizzero. A perpetrare questa «cultura del terrore» diversi allenatori, ma non solo. Fra le vittime anche ragazze
ZURIGO - Insulti, umiliazioni, aggressioni fisiche e abusi sessuali. Dopo la squalifica di un pattinatore per molestie nei confronti della compagna minorenne, emergono nuove vicende di presunte violenze nel mondo del pattinaggio artistico svizzero. A rivelarle è 20 Minuten, che ha raccolto testimonianze e consultato diverse decisioni del Tribunale svizzero dello sport.
La squalifica per abusi sessuali su una 14enne
Il caso più grave riguarda un pattinatore di danza su ghiaccio, squalificato per tre anni dal Tribunale svizzero dello sport per ripetute violazioni dell'integrità sessuale e psicologica della sua partner, che all'epoca dei fatti aveva 14 anni.
Secondo la sentenza di 77 pagine consultata da 20 Minuten, gli episodi si sono verificati tra dicembre 2022 e luglio 2024. Il pattinatore avrebbe molestato la giovane, commesso aggressioni sessuali e l'avrebbe esposta a materiale pornografico.
Ma questa vicenda, secondo quanto ricostruito, rappresenterebbe soltanto la punta dell'iceberg.
A Basilea insulti, umiliazioni e una «cultura della paura»
Un altro caso riguarda la Eislaufschule Basel (ELS), una scuola di pattinaggio di Basilea. Secondo le informazioni raccolte da 20 Minuten, negli ultimi anni un allenatore avrebbe ripetutamente urlato contro giovani atlete, utilizzato espressioni offensive e, in alcuni episodi, le avrebbe persino tirate per i capelli.
Il quotidiano riferisce dell'esistenza di numerose lamentele presentate da alcuni genitori. La vicenda è sfociata in una decisione del Tribunale svizzero dello sport, che ha imposto all'allenatore il divieto di allenare atlete minorenni e di accompagnarle alle competizioni dal 6 novembre 2025 al 30 giugno 2026.
La federazione Swiss Ice Skating aveva informato i club affiliati e le organizzazioni partner della sanzione, precisando che durante il periodo di sospensione avrebbero potuto anche vietare all'uomo l'accesso alle piste e agli impianti sportivi.
La sentenza, pubblicata in forma anonima e visionata da 20 Minuten, descrive ripetuti insulti, svalutazioni personali e commenti sul peso e sull'aspetto fisico delle atlete.
Una giovane ha raccontato di aver sviluppato una forte paura degli allenamenti, accompagnata in alcuni casi da vomito, isolamento e problemi alimentari. Secondo il tribunale, l'allenatore avrebbe instaurato una vera e propria «cultura della paura», superando i limiti di quanto ammissibile anche nello sport di alto livello.
La scuola: «Ha lasciato immediatamente l'incarico»
Interpellata da 20 Minuten, Alexandra Nicola, presidente della Eislaufschule Basel, ha confermato che l'uomo lavorava come allenatore indipendente all'interno della struttura.
Secondo Nicola, dopo aver ricevuto il divieto il 6 novembre 2025, il tecnico ha immediatamente informato la scuola e interrotto tutte le attività di allenamento. Dal giorno successivo non faceva più ufficialmente parte della squadra degli allenatori.
La presidente ha spiegato che alcuni precedenti membri del comitato erano a conoscenza dell'esistenza di verifiche da parte di Swiss Sport Integrity, l'organismo indipendente al quale dal 2022 possono essere segnalati sospetti maltrattamenti nello sport svizzero. A suo sapere, tuttavia, non conoscevano i dettagli del procedimento.
Nicola, entrata nel comitato alla fine di giugno 2025, ha inoltre precisato che da allora non sono pervenute al comitato nuove denunce da parte di atlete o genitori riguardanti l'allenatore.
Dopo la decisione del tribunale, la scuola ha introdotto o rafforzato diverse misure di protezione, tra cui un codice di comportamento, una procedura ufficiale per le segnalazioni e la nomina di una persona responsabile delle questioni etiche.
Presunti maltrattamenti anche a Thun
Le segnalazioni raccolte da 20 Minuten non si fermano a Basilea. Anche a Thun sarebbero emerse tensioni legate ai metodi di allenamento di una tecnica che in seguito ha lasciato il club.
Una fonte ha riferito al quotidiano che alcune pattinatrici sarebbero state trattate molto duramente e che i metodi della donna erano già stati oggetto di controversie in passato. Si tratta, in questo caso, di accuse non accertate, per le quali vale la presunzione d'innocenza.
La versione ufficiale del club è diversa. Nel rapporto annuale della stagione 2024/2025 si legge che l'allenatrice ha concluso la propria attività alla fine di marzo 2025, dopo 13 anni, di comune accordo con la società.
Alexia Paganini: «Tutti sono molto prudenti»
Le nuove rivelazioni si inseriscono in un dibattito più ampio sulle condizioni in cui crescono i giovani talenti del pattinaggio artistico svizzero.
Intervistata recentemente da 20 Minuten, la pattinatrice svizzera Alexia Paganini aveva spiegato che episodi di violenza e comportamenti inappropriati nell'ambiente sono spesso un segreto di Pulcinella.
Commentando il caso degli abusi sulla pattinatrice minorenne, Paganini aveva dichiarato: «All'inizio sono rimasta sorpresa, ma non è stata una cosa del tutto inaspettata».
Secondo l'atleta, parlare apertamente di questi problemi è particolarmente difficile in un ambiente ristretto, nel quale tutti finiscono per conoscersi. «Credo che tutti siano davvero molto prudenti, perché si tratta di una comunità così piccola», aveva osservato.
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