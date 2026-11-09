Insulti, umiliazioni e capelli strappati: «Avevo paura ad andare ad allenamento»

ZURIGO - Insulti, umiliazioni, aggressioni fisiche e abusi sessuali. Dopo la squalifica di un pattinatore per molestie nei confronti della compagna minorenne, emergono nuove vicende di presunte violenze nel mondo del pattinaggio artistico svizzero. A rivelarle è 20 Minuten, che ha raccolto testimonianze e consultato diverse decisioni del Tribunale svizzero dello sport.