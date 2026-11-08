Neopatentato perde il controllo dell'auto
Due giovani riportano lievi ferite dopo un ribaltamento notturno a Lenzerheide.
Due giovani riportano lievi ferite dopo un ribaltamento notturno a Lenzerheide.
LENZERHEIDE - Un diciottenne, fresco di patente, ha perso il controllo della propria auto nella notte tra sabato e domenica a Lenzerheide, nei Grigioni. Il veicolo si è ribaltato, fermandosi sul tetto. Due persone sono rimaste leggermente ferite.
L'incidente è avvenuto domenica 8 novembre, intorno alle 00.45, lungo la Julierstrasse H3a. Il giovane conducente stava viaggiando da Coira in direzione di Lenzerheide insieme a tre amici quando, affrontando una curva a destra nei pressi della stazione a valle della funivia del Rothorn, ha perso il controllo del veicolo.
L'auto ha invaso la corsia opposta ed è finita contro un terrapieno in leggera pendenza. A seguito dell'impatto, si è ribaltata, terminando la corsa capovolta sulla carreggiata opposta.
Tutti e quattro gli occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dall'abitacolo. Il conducente e uno dei passeggeri hanno riportato ferite lievi.
Il veicolo, gravemente danneggiato, ha dovuto essere rimosso con un carro attrezzi. La Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.