Neopatentato perde il controllo dell'auto

L'auto ha invaso la corsia opposta ed è finita contro un terrapieno in leggera pendenza. A seguito dell'impatto, si è ribaltata, terminando la corsa capovolta sulla carreggiata opposta.

Tutti e quattro gli occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dall'abitacolo. Il conducente e uno dei passeggeri hanno riportato ferite lievi.