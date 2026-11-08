Thomas Aeschi punta al seggio in Consiglio federale

«Sono convinto di aver acquisito le competenze necessarie per ricoprire questa carica governativa», ha dichiarato il consigliere nazionale al «SonntagsBlick». Aeschi siede in Parlamento dal 2011 e da nove anni guida la frazione del suo partito sotto la Cupola.

In caso di elezione, il suo impegno si concentrerebbe principalmente sulla politica interna. Il 47enne si è detto pronto ad assumere le redini del Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP), attualmente in mano ai socialisti nella persona di Beat Jans, dove, a suo avviso, vi è un notevole bisogno di intervento. Le criticità nell'ambito dell'asilo e della migrazione rimangono molto rilevanti e da molti Cantoni giungono lamentele al riguardo, ha messo in evidenza. In ogni caso, accetterebbe con piacere qualsiasi dipartimento.