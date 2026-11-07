Contro il cartello sull'A1, si ribalta e prende fuoco

HÄRKINGEN (SO) - Ha perso il controllo dell'auto, ha urtato un segnale stradale e si è ribaltato. Poi il veicolo ha preso fuoco, finendo completamente distrutto. È successo sabato mattina, 7 novembre, sull'autostrada A1, nei pressi dello svincolo con l'A2 a Härkingen, nel Canton Soletta. Al volante c'era un 18enne, riuscito a mettersi in salvo da solo e che avrebbe riportato soltanto ferite lievi.