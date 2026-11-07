Contro il cartello sull'A1, si ribalta e prende fuoco
Il giovane conducente, rimasto leggermente ferito, è riuscito a uscire dall'auto prima che venisse distrutta dalle fiamme.
Il giovane conducente, rimasto leggermente ferito, è riuscito a uscire dall'auto prima che venisse distrutta dalle fiamme.
HÄRKINGEN (SO) - Ha perso il controllo dell'auto, ha urtato un segnale stradale e si è ribaltato. Poi il veicolo ha preso fuoco, finendo completamente distrutto. È successo sabato mattina, 7 novembre, sull'autostrada A1, nei pressi dello svincolo con l'A2 a Härkingen, nel Canton Soletta. Al volante c'era un 18enne, riuscito a mettersi in salvo da solo e che avrebbe riportato soltanto ferite lievi.
L'incidente è avvenuto intorno alle 8.20. Il giovane viaggiava sull'A1 da Rothrist in direzione di Basilea quando, all'altezza dello svincolo A1/A2, ha improvvisamente perso il controllo dell'auto. Tra le possibili cause figura un colpo di sonno al volante, ma la dinamica esatta resta da chiarire.
La vettura è uscita di strada, finendo sulla fascia erbosa a lato dell'autostrada, dove ha urtato violentemente un segnale stradale. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo, che poco dopo ha preso fuoco.
Il 18enne è riuscito a uscire dall'abitacolo con le proprie forze, prima che le fiamme avvolgessero l'auto. Soccorso sul posto, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale per accertamenti. Secondo le prime informazioni, non avrebbe riportato ferite gravi.
Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco, le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo.
Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia cantonale di Soletta, i soccorritori, i pompieri di Zofingen, il personale della società NSNW (Nationalstrassen Nordwestschweiz), che si occupa della gestione delle strade nazionali nella Svizzera nordoccidentale, e una ditta di soccorso stradale incaricata di recuperare il mezzo.