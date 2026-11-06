Uccide il coinquilino per la cucina sporca: condannato a 10 anni
Il tribunale di Dielsdorf ha riconosciuto il 28enne colpevole di omicidio intenzionale. L'uomo, che aveva invocato la legittima difesa, sarà anche espulso dalla Svizzera per 12 anni.
DIELSDORF - A causa di una lite mortale per una cucina sporca, il tribunale distrettuale di Dielsdorf ha condannato un eritreo di 28 anni a 10 anni di carcere. I giudici hanno classificato le coltellate mortali contro il suo coinquilino come omicidio intenzionale.
I giudici hanno seguito sostanzialmente l'accusa. Il Ministero pubblico aveva richiesto 15 anni di reclusione per omicidio intenzionale e 15 anni di espulsione dal Paese. Il tribunale ha fissato la pena a 10 anni e ha espulso l'uomo dal Paese per 12 anni.
Il fatto è avvenuto il 14 giugno 2025 a Oberglatt. I coinquilini hanno litigato per una cucina sporca e per delle targhette dei nomi scambiate. Con un coltello da cucina, l'imputato ha colpito e reciso il cuore e l'aorta principale della vittima diciottenne, che è morta dissanguata.
L'imputato ha parlato di legittima difesa e ha negato di aver colpito. Dopo il fatto è fuggito attraverso la Germania in Francia. Un mese dopo si è consegnato alla polizia a Zurigo. La difesa aveva invocato un eccesso scusabile di legittima difesa.