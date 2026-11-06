Uccide il coinquilino per la cucina sporca: condannato a 10 anni

Il fatto è avvenuto il 14 giugno 2025 a Oberglatt. I coinquilini hanno litigato per una cucina sporca e per delle targhette dei nomi scambiate. Con un coltello da cucina, l'imputato ha colpito e reciso il cuore e l'aorta principale della vittima diciottenne, che è morta dissanguata.

L'imputato ha parlato di legittima difesa e ha negato di aver colpito. Dopo il fatto è fuggito attraverso la Germania in Francia. Un mese dopo si è consegnato alla polizia a Zurigo. La difesa aveva invocato un eccesso scusabile di legittima difesa.