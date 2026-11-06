Nove casi di tumore in bambini trattati con una terapia genica di Novartis

Il medicamento è stato sviluppato per contrastato una rara malattia muscolare genetica ed è stato lanciato nel 2019. In due casi è stato rilevato nel DNA dei pazienti materiale genetico proveniente dal vettore utilizzato per la terapia. Entrambi i bambini coinvolti sono stati sottoposti a trattamento e continuano a essere tenuti sotto osservazione medica, scrive Novartis in una presa di posizione odierna.