Lacrimogeni e proiettili in gomma per sedare i tifosi
Intervento della polizia dopo la partita di Conference League a Thun
Intervento della polizia dopo la partita di Conference League a Thun
THUN - Disordini sono scoppiati ieri sera dopo la partita della Conference League di calcio Thun-Heart of Miflothian, vinta dai bernesi per 3:1. Sostenitori della squadra locale e dell'avversario scozzese, dopo aver lasciato lo stadio, si sono scontrati in centro città. Le forze di polizia hanno fatto uso di lacrimogeni e proiettili di gomma per separare i facinorosi e riportare la situazione alla calma.
I tifosi giunti al seguito del club scozzese si erano già radunati durante il giorno dentro e davanti a un pub presso la Marktgasse di Thun, per attendere insieme con trepidazione la partita. Bandiere e striscioni della squadra caledone campeggiavano sull'edificio.
Sempre nella Marktgasse si sono poi verificati gli scontri nel corso della serata. Stando alla polizia, sono stati coinvolti circa 35 individui. Una persona è stata fermata e condotta in una stazione di polizia per ulteriori accertamenti. Un'indagine è stata avviata per determinare con esattezza la dinamica degli scontri.