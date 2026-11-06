Lacrimogeni e proiettili in gomma per sedare i tifosi

I tifosi giunti al seguito del club scozzese si erano già radunati durante il giorno dentro e davanti a un pub presso la Marktgasse di Thun, per attendere insieme con trepidazione la partita. Bandiere e striscioni della squadra caledone campeggiavano sull'edificio.

Sempre nella Marktgasse si sono poi verificati gli scontri nel corso della serata. Stando alla polizia, sono stati coinvolti circa 35 individui. Una persona è stata fermata e condotta in una stazione di polizia per ulteriori accertamenti. Un'indagine è stata avviata per determinare con esattezza la dinamica degli scontri.