La fiducia dei consumatori svizzeri peggiora anche in ottobre

BERNA - L'indice della fiducia dei consumatori svizzeri continua a peggiorare e ha ormai raggiunto il livello più basso da novembre 2023 quando aveva toccato i -48,0 punti. In ottobre il valore si è attestato a -44,9 punti, 8 in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno e quasi 10 in meno rispetto a settembre.