Revisione di una sentenza per la convivenza tra due giudici

Ciò costituisce una violazione delle norme sulla composizione del collegio giudicante, il che rappresenta un motivo di revisione, hanno ritenuto. Il TF ha pertanto accolto la richiesta di rivedere una sentenza emessa da un collegio di cui faceva parte la giudice interessata dalla vicenda. Un uomo era stato condannato per tentato omicidio: durante una rissa in un bar, aveva accoltellato il buttafuori all'addome.

Sostenuta da Donzallaz, van de Graaf ha chiesto in apertura la ricusazione della Seconda Sezione civile incaricata di esaminare l'istanza di revisione, perché alcuni giudici sarebbero stati di parte. A suo avviso, non avrebbe dovuto essere trattata dal TF, ma da un collegio di giudici cantonali. La Corte ha però respinto la domanda, sostenendo che la richiesta è stata formulata troppo tardi.