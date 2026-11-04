«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore

«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?», gli ha chiesto a freddo Diaco. «Sono attratto dalle donne, però è una domanda che in questo momento non ha un appoggio», ha risposto l'ex sacerdote, mostrando tutto il suo «disagio». Il conduttore ha quindi insistito, chiedendogli se, dopo aver lasciato la tonaca, avesse già avuto esperienze sessuali («l'hai già sperimentato? Sì o no?»).

«Mi stai giudicando. Mi stai mettendo in difficoltà, portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà», ha replicato Ravagnani che ha mostrato comunque sangue freddo. Ma Diaco non ha arretrato di un centimetro: «Tu hai deciso di esporti pubblicamente e quindi hai il dovere di chiarirci un po' le idee». E ancora, «non sei abituato alla sincerità».