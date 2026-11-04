«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore
Il giornalista Rai incalza l'ospite con domande sulla sua vita sessuale. Scoppia la polemica, mentre riemergono alcune sue dichiarazioni sul diritto alla riservatezza invocato proprio dal conduttore.
Il giornalista Rai incalza l'ospite con domande sulla sua vita sessuale. Scoppia la polemica, mentre riemergono alcune sue dichiarazioni sul diritto alla riservatezza invocato proprio dal conduttore.
ROMA - Prima incalza l'ex sacerdote, mettendolo in profondo disagio con domande private sulla sua vita sessuale, poi finisce al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni del passato che sembrano contraddire il suo atteggiamento. Il giornalista Pierluigi Diaco è finito nella bufera dopo l'intervista ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote della Diocesi di Milano - diventato famoso durante il Covid per i suoi video social - e concorrente di Ballando con le Stelle, andata in onda il 3 novembre a BellaMà, su Rai 2.
Come detto, il conduttore nella puntata di ieri pomeriggio ha insistito con domande molto personali, mettendo visibilmente «in difficoltà» il giovane ospite (33 anni). Ma a far discutere è anche quanto riportato successivamente da Fanpage: anni fa era stato proprio Diaco a rivendicare il diritto di non essere etichettato in base al proprio orientamento sessuale.
L'intervista e le domande intime
Ieri, nel salotto Rai, Ravagnani si aspettava di parlare della partecipazione a Ballando con le Stelle, del suo libro autobiografico e della decisione di lasciare il sacerdozio. La conversazione ha però preso rapidamente un'altra direzione.
«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?», gli ha chiesto a freddo Diaco. «Sono attratto dalle donne, però è una domanda che in questo momento non ha un appoggio», ha risposto l'ex sacerdote, mostrando tutto il suo «disagio». Il conduttore ha quindi insistito, chiedendogli se, dopo aver lasciato la tonaca, avesse già avuto esperienze sessuali («l'hai già sperimentato? Sì o no?»).
«Mi stai giudicando. Mi stai mettendo in difficoltà, portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà», ha replicato Ravagnani che ha mostrato comunque sangue freddo. Ma Diaco non ha arretrato di un centimetro: «Tu hai deciso di esporti pubblicamente e quindi hai il dovere di chiarirci un po' le idee». E ancora, «non sei abituato alla sincerità».
Insomma, «il voglio essere riservato» chiesto dal giovane ospite è dunque caduto nel vuoto, tanto che l'intervista ha inevitabilmente provocato numerose reazioni critiche sui social, dove diversi utenti hanno giudicato inopportune le domande. Anche lo staff di Ballando con le Stelle non avrebbe gradito il tono utilizzato dal conduttore di BellaMà.
A rendere la vicenda ancora più controversa è quanto ricostruito da Fanpage, che ha riportato alla luce un'intervista rilasciata da Diaco al Corriere della Sera nel 2017. In quell'occasione, interrogato sul motivo per cui non avesse fatto coming out durante la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, il conduttore aveva rivendicato una posizione molto diversa da quella mostrata con Ravagnani.
Le parole di Diaco nel 2017
«Non credo nelle definizioni. La sessualità è un dettaglio della personalità, non una patente d’identità. Non mi sono mai chiesto se ero etero, bisessuale o che altro. Ho sempre condiviso serenamente le mie storie con amici e familiari», aveva dichiarato.
Fanpage ricorda inoltre un episodio del 2008, quando Diaco, ospite di Scalo 76 su Rai 2, era stato interrogato da Donatella Rettore sul proprio orientamento sessuale. Alla domanda se fosse gay aveva risposto «No», contestando poi il modo in cui era stata posta: «Cos'è questo modo di ghettizzare?».
Il contrasto evidenziato dal portale italiano è dunque tra il diritto alla riservatezza rivendicato da Diaco per sé stesso e le risposte sulla vita intima pretese da Ravagnani. Un atteggiamento che, alla luce delle sue dichiarazioni passate, alimenta ulteriormente le polemiche sull'intervista.