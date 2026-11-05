GRIGIONI
Muore travolta da un furgone
L'incidente è avvenuto a Coira. La donna, trasportata in ospedale con gravi ferite, è deceduta.
Polizia cantonale Grigioni
Fonte ats
Muore travolta da un furgone
L'incidente è avvenuto a Coira. La donna, trasportata in ospedale con gravi ferite, è deceduta.
COIRA - Una donna è morta dopo essere stata investita da un furgone in un posteggio privato a Coira. L'incidente è avvenuto ieri mattina, mentre il decesso è sopraggiunto oggi all'ospedale cantonale.
Secondo quanto comunicato dalla polizia comunale, la donna ha riportato gravi ferite nell'investimento. Dopo aver ricevuto le prime cure sul luogo dell'incidente, è stata trasportata all'ospedale cantonale, dove è successivamente deceduta.
La dinamica dell'accaduto non è ancora stata chiarita. Le circostanze in cui il furgone ha investito la donna restano dunque da accertare.
La polizia è alla ricerca di testimoni che possano contribuire a ricostruire quanto accaduto.
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