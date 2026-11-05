Armi svizzere anche ai Paesi in guerra? Parmelin: «Non è un assegno in bianco»

«Questa legge è assolutamente indispensabile», ha dichiarato il ministro dell'economia, sottolineando che l'obiettivo principale è rafforzare la sicurezza nazionale. Il mercato elvetico, ha spiegato, è troppo piccolo per garantire da solo la sopravvivenza dell'industria degli armamenti. Senza la possibilità di esportare, anche l'approvvigionamento dell'esercito svizzero rischierebbe di essere compromesso.