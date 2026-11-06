Sta scoppiando la bolla dell’IA?

Piuttosto, è in discussione il calendario entro cui i giganteschi investimenti in hardware e data center dovranno essere ammortizzati. Mentre i corsi azionari avevano recentemente scontato una crescita dei profitti quasi esponenziale e senza errori, ora le aziende si scontrano con la realtà di colli di bottiglia infrastrutturali e ostacoli politici. Il modello di business non è quindi fondamentalmente in discussione, ma la fase di crescita facile e di fiducia cieca degli investitori in ogni notizia sull’IA lascia il posto a una fase di valutazioni più sobrie tra costi e benefici.

Il mio portafoglio ETF è in pericolo?

Per i piccoli risparmiatori, il crollo dei corsi si fa sentire soprattutto perché gli indici mondiali più comuni come l’MSCI World sono diventati negli ultimi anni fortemente orientati alla tecnologia. A causa dell’enorme capitalizzazione di mercato di Apple, Nvidia, Microsoft e simili, i principali titoli tecnologici hanno recentemente rappresentato spesso più del 20-25% di un ETF azionario mondiale standard. Molti piccoli risparmiatori vedono quindi direttamente le conseguenze del crollo tecnologico nel proprio portafoglio.