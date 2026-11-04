Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande

Con oltre 200 milioni di album venduti, Mariah Carey è una delle artiste di maggior successo di tutti i tempi. Anche in Svizzera ha lasciato il segno: «Without You» è rimasta per sette settimane in cima alle classifiche.

Cresciuta a Long Island e figlia di una cantante lirica, ha collezionato record straordinari: 19 canzoni al primo posto negli Stati Uniti, più di qualsiasi altro artista solista. Di queste, 18 portano anche la sua firma come autrice. Un talento che le è valso l'ingresso nella prestigiosa Songwriters Hall of Fame.