Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande
Mariah Carey farà sognare Locarno il 20 luglio 2027. Ma il festival svela un'altra star per il 18 luglio: ecco di chi si tratta.
Mariah Carey farà sognare Locarno il 20 luglio 2027. Ma il festival svela un'altra star per il 18 luglio: ecco di chi si tratta.
LOCARNO - Due superstar della musica internazionale e due serate da segnare in calendario. Mariah Carey e James Blunt arrivano a Locarno per Moon+Stars 2027, pronti a far risuonare in Piazza Grande alcuni dei loro più grandi successi.
Gli appuntamenti sono fissati per domenica 18 luglio con James Blunt e martedì 20 luglio con Mariah Carey, che salirà per la prima volta sul palco locarnese.
Dall'uniforme al successo mondiale
Una domenica di luglio, il sole sul lago e, quando scende la sera, le prime note di «You're Beautiful» sotto le stelle. James Blunt torna in Piazza Grande il 18 luglio 2027 con le ballate che hanno conquistato milioni di fan. Da «Goodbye My Lover» a «Bonfire Heart», arrivata al primo posto nella classifica svizzera, il cantautore britannico promette una serata ricca di emozioni.
I numeri parlano da soli: oltre 23 milioni di album venduti e una hit, «You're Beautiful», che ha raggiunto la vetta delle classifiche in tredici Paesi, Stati Uniti compresi. Un traguardo che nessun artista britannico raggiungeva dai tempi di Elton John.
Prima di diventare una star, però, Blunt indossava l'uniforme. Ufficiale dell'esercito britannico, nel 1999 ha partecipato a una missione in Kosovo e ha prestato servizio nella Queen's Guard. Poi la svolta musicale con «Back to Bedlam», diventato l'album più venduto del decennio in Gran Bretagna.
E rimanendo in tema estate le novità non mancano: il 6 novembre uscirà il nuovo album «Airplane Mode», anticipato dal singolo «Tastes Like Summer».
Non solo la colonna sonora del Natale: c'è già Locarno nell'aria
Martedì 20 luglio 2027, la voce della pop star statunitense Mariah Careydebutterà in Piazza Grande. E per i suoi fan l'attesa comincia già ora, con l'avvicinarsi del Natale.
Tra poche settimane, infatti, «All I Want for Christmas Is You» tornerà a risuonare ovunque, dalle radio ai mercatini natalizi. Una tradizione che si ripete - puntualmente - ogni dicembre. Ma questa volta, per il pubblico ticinese, la magia di Mariah Carey non si esaurirà con le feste.
Con oltre 200 milioni di album venduti, Mariah Carey è una delle artiste di maggior successo di tutti i tempi. Anche in Svizzera ha lasciato il segno: «Without You» è rimasta per sette settimane in cima alle classifiche.
Cresciuta a Long Island e figlia di una cantante lirica, ha collezionato record straordinari: 19 canzoni al primo posto negli Stati Uniti, più di qualsiasi altro artista solista. Di queste, 18 portano anche la sua firma come autrice. Un talento che le è valso l'ingresso nella prestigiosa Songwriters Hall of Fame.
Il suo ultimo album, «Here for It All», ha conquistato la vetta delle vendite americane, mescolando R&B e sonorità gospel. Il pubblico italiano ha inoltre potuto ammirarla durante la cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici invernali a San Siro, dove ha cantato «Nel blu dipinto di blu».
Due date, due voci inconfondibili e una Locarno pronta a cantare. I biglietti saranno in vendita da venerdì 6 novembre alle 12:00. Per chi vuole assicurarsi un posto a questi due appuntamenti, è disponibile il Pre-Access: registrandosi, sarà possibile acquistare i biglietti con 24 ore di anticipo rispetto all'apertura della vendita pubblica.