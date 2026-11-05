Castellinaria, il Castello d'Onore a Ella Rumpf
Annunciati gli ospiti della 39esima edizione
BELLINZONA - Sarà l'attrice svizzera e francese Ella Rumpf a ricevere il Castello d'Onore della 39esima edizione di Castellinaria. Il riconoscimento le sarà consegnato domenica 15 novembre, nel corso della serata, prima della proiezione del film Des Preuves d’Amour, di cui è protagonista.
Considerata una delle interpreti più interessanti della sua generazione nel panorama cinematografico europeo, Rumpf si è distinta per la capacità di dare vita a personaggi complessi e anticonformisti, spesso lontani dagli stereotipi. Figure femminili sfaccettate, fragili e combattive, attraverso le quali esplora le convenzioni sociali e la ricerca della propria identità.
Per l'attrice si tratta di un ritorno a Castellinaria, con cui aveva già incrociato il proprio percorso artistico. Il festival ha scelto di premiarla per il talento, la libertà interpretativa e lo sguardo umano che caratterizzano il suo lavoro.
Gli ospiti della 39esima edizione
Oltre all'assegnazione del Castello d'Onore, Castellinaria ha annunciato gli ospiti che accompagneranno le proiezioni durante il festival. Registi, attori e membri delle troupe saranno presenti per incontrare il pubblico e presentare i propri lavori.
Il programma degli incontri prenderà il via sabato 14 novembre con il regista Leopoldo Pescatore, accompagnato da parte del cast di Cercatori d’angeli. Sarà presente anche Pietro Zürcher, regista di Cherubs.
Per la proiezione di Brianza arriveranno il regista Simone Catania, l'attore Paolo Pierobon e alcuni membri della troupe. Tra gli ospiti della giornata figura inoltre Anne-Mari Alajuuma, una delle protagoniste di Soap Fever.
Domenica 15 novembre sarà la volta di Jinko, uno dei protagonisti di Camp d’été, e del regista Edo Bertoglio, che presenterà Face Addict. In programma anche la presenza di Maryam Esmaeli, regista del cortometraggio The Burial of the Black Cat.
La giornata culminerà con la consegna del Castello d'Onore a Ella Rumpf, protagonista di Des Preuves d’Amour, prima della proiezione del film.
Lunedì 16 novembre sarà ospite del festival Roberto De Paolis Maino, regista di Serpenti.
Gli incontri annunciati proseguiranno giovedì 19 novembre con Natasha Beller, regista di Splish Splash Forever!, accompagnata da Alva Maurer, una delle protagoniste del film.
Nella stessa giornata saranno presenti anche Alexandra Savarise e Sara D’Onofrio, registe di La vita segreta dei giocattoli.