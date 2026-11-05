Castellinaria, il Castello d'Onore a Ella Rumpf

Per l'attrice si tratta di un ritorno a Castellinaria, con cui aveva già incrociato il proprio percorso artistico. Il festival ha scelto di premiarla per il talento, la libertà interpretativa e lo sguardo umano che caratterizzano il suo lavoro.

Gli ospiti della 39esima edizione

Oltre all'assegnazione del Castello d'Onore, Castellinaria ha annunciato gli ospiti che accompagneranno le proiezioni durante il festival. Registi, attori e membri delle troupe saranno presenti per incontrare il pubblico e presentare i propri lavori.